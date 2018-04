Anzeige

Mannheim.Nur ein Sieg in den letzten vier Spielen. Beim SV Waldhof Mannheim II läuft es in der Fußball-Landesliga derzeit einfach nicht mehr so rund. Das Team von Trainer Peter Brandenburger holte zuletzt nur vier von zwölf möglichen Punkten und ist mittlerweile auf den dritten Tabellenrang abgerutscht. Am Samstag, 15 Uhr, empfangen die Blau-Schwarzen nun auf dem heimischen Sportgelände am Alsenweg die abstiegsbedrohte TSG Eintracht Plankstadt.

„Wir hatten nach der Winterpause einfach zu viel Leerlauf. Da konnten wir plötzlich drei Mal in Folge nicht spielen. Das ist für uns derzeit der Hauptgrund, warum es nicht mehr so läuft wie noch in der Hinrunde“, sagt Bernd Großmann, der Teamchef der Waldhöfer.

Weit auseinander Der SV Waldhof II liegt mit 44 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz in der Landesliga. Die TSG Eintracht Plankstadt ist mit 15 Zählern Viertletzter. Ilias Tzimanis ist mit 15 Treffern Toptorjäger der Blau-Schwarzen. Bei Plankstadt ist Nikolai Neugebauer mit vier Treffern der Goalgetter. bol

Warnung vor Ligazwölftem

Dennoch bekräftigt er: „Wir haben den Aufstieg noch lange nicht abgehakt. Wir haben ja ein Spiel weniger als der aktuelle Tabellenzweite FC Bammental absolviert. Wir sind also dran und wollen zumindest Zweiter werden.“ Die kleinen Waldhöfer wollen nun zu Hause am Samstagnachmittag wieder auf die Erfolgsspur zurück. Gegner ist der aktuelle Ligazwölfte TSG Eintracht Plankstadt. „Die sind immer ganz unangenehm zu spielen“, findet Großmann und sagt: „Plankstadt ist eine kampfstarke Elf, hat zuletzt nicht schlecht gespielt. Das 2:2 am vergangenen Wochenende gegen den FC Türkspor hat gezeigt, dass die Eintracht eine gute Truppe ist“, findet Großmann.