Den Fehlstart schnell abhaken

MANNHEIM.Das hatte man sich beim FC Hochstätt Türkspor auch anders vorgestellt: Der Rückrundenauftakt ist mit dem 0:4 beim FC Viktoria Neckarhausen gehörig in die Hose gegangen. Ist das schon das Aus im Kampf um die Aufstiegsplätze der Fußball-Kreisklasse A I: „Es sind noch 39 Punkte zu vergeben. Jetzt dürfen wir allerdings keinen Zähler mehr liegenlassen“, rechnet Türkspor-Trainer Yunus Kilic vor.

Dabei war der FC Hochstätt in dieser Saison nicht unbedingt angetreten, um aufzusteigen. Es sollte ein Gerüst entstehen und sich einspielen, um in der Folgespielzeit den Angriff Richtung Kreisliga zu starten. „Aber wenn man plötzlich sieht, dass mehr geht, dann will man das auch“, hätte der Club laut Kilic nichts dagegen, den Zwei-Jahres-Plan früher als gedacht abzuhaken.

Rückkehr nach Seckenheim

Eine Frage, die stets eng mit Hochstätt Türkspor verknüpft ist, ist die Platzfrage. Derzeit trainiert und spielt der A-Ligist auf dem VfR-Gelände hinter dem Benz-Stadion. „Wenn der Kunstrasen fertig oder der Rasenplatz von der Stadt freigegeben ist, kehren wir nach Seckenheim zurück“, erklärt Kilic. „Wir sind beim VfR zufrieden, aber es entsteht kein Heimvorteil. Wir haben die jüngsten drei Heimspiele allesamt verloren.“