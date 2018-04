„Den Hebel rechtzeitig umgelegt“

Anzeige

Die U 23 des SV Waldhof hat in der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar wieder in die Spur gefunden. Nach zuletzt mäßigen Ergebnissen besiegten die Blau-Schwarzen am Samstag die TSG Eintracht Plankstadt mit 5:2. Damit hielt der SVW II den Abstand von drei Punkten zum zweiten Tabellenplatz.

Vor dem Anpfiff waren die Rollen klar verteilt: Die zweite Mannschaft der Waldhöfer trat als Aufstiegsaspirant gegen das abstiegsbedrohte Team aus Plankstadt an. Die Eintracht erwischte den besseren Start und bekam nach zwei Minuten einen Strafstoß zugesprochen, den Ali Hanbas zur Führung verwandelte. Die Waldhöfer Antwort ließ nur fünf Minuten auf sich warten: Carmelo Pecoraro stand nach einem Eckball goldrichtig und netzte ein (7.). Die Elf von TSG-Trainer Frank Engelhardt bot dem SV Waldhof mit starkem Gegenpressing Paroli. „Wir haben gerade in den ersten 45 Minuten viel Druck auf den Gegner ausgeübt. Im letzten Drittel waren wir nicht präzise genug“, wusste Engelhardt, dass mehr für seine Mannschaft in Halbzeit eins möglich gewesen wäre.

Die Waldhof-Reserve um Trainer Peter Brandenburger versuchte es mit zielgenauem Passspiel, ließ aber die Genauigkeit vermissen. Die notwendige Einzelaktion lieferte Sinisa Sprecakovic kurz vor der Pause: Ball-eroberung auf der linken Seite, Dribbling über die Mitte und ein satter Abschluss aufs Tor – 2:1 für den SV Waldhof II (39.).