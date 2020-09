Der Fahrstuhl soll oben bleiben

Mannheim.Der TSV Neckarau will keine Fahrstuhlmannschaft mehr sein. Nach dem Aufstieg in die Fußball-Kreisliga peilt das Team von Trainer Matthias Starke den Ligaverbleib an. „In den vergangenen Jahren sind wir hoch und dann aber schnell wieder runter, das soll jetzt aufhören“, macht Abteilungsleiter Julian Bonerewitz klar und betont: „Es ist schön, dass wir noch aufsteigen konnten. Aber die Kehrseite ist natürlich, dass jetzt auch ganz viele Mannschaften absteigen werden. Daist jede Partie fast ein Endspiel.“

Beim TSV gab es einige schmerzhafte Abgänge: Christian Schröer wechselte zum Lokalrivalen VfL Kurpfalz Neckarau. Tim Schöne legt wegen eines Praktikums in Bonn eine Pause ein und Manuel Fuchs ging zu Viktoria Neckarhausen.

„Aber wir haben uns gut verstärkt“, sagt Bonerewitz. Drei Spieler kommen von der SpVgg Wallstadt. Martin Witt ist im zentralen Mittelfeld einsetzbar. Fabio Koeh und Julian Schulz sollen die Defensive verstärken. Vom FV 03 Ladenburg ist Lars Leonhardt zurückgekehrt. „Er ist sicher ein ganz wichtiger Neuzugang. Dass er zurück ist, hat sicherlich viel damit zu tun, dass wir wieder in der Kreisliga spielen“, sagt der Abteilungsleiter. Vom VfL Kurpfalz Neckarau kam mit Florian Hoischen ein Torwart. „Auf der Position haben wir damit drei gleichstarke Spieler, das ist ein Luxusproblem“, erzählt Bonerewitz.

Ein Neuzugang, der in der Vorbereitung einen sehr starken Eindruck hinterließ, ist der Waliser Joshua Philips. „Er hat zuletzt bei unserer zweiten Mannschaft gespielt, jetzt wollte er die Herausforderung bei unserer Ersten annehmen. Und Joshua hat bisher gezeigt, dass er eine echte Verstärkung auf der Zehn ist“, sagt der Abteilungsleiter.

In der Vorbereitung sorgte der TSV tatsächlich für einige starke Ergebnisse. Unter anderem gewann die Starke-Elf gegen den Landesligisten VfL Kurpfalz Neckarau mit 4:3. Im Kreispokal musste der TSV dagegen nach dem 1:3 gegen die SG Hemsbach früh die Segel streichen.

„Mein Top-Favorit auf die Meisterschaft ist ganz klar Rot-Weiß Rheinau“, sagt Bonerewitz und macht klar: „So wie die sich verstärkt haben, müssen die einfach hoch. Wir dagegen wollen so schnell wie möglich die nötigen Punkte zum Ligaverbleibeinfahren.“ Der Fahrstuhl soll erst einmal oben bleiben.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.09.2020