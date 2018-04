Der Kreis schließt sich

Anzeige

MANNHEIM.Das Trainer-Karussell in der Fußball-Kreisklasse A II dreht sich weiter. Nun hat der ASV Feudenheim seinen neuen Trainer für die neue Saison gefunden. Die Wahl des ASV fiel auf Markus Kreis, der vom SC Käfertal II an seine frühere Wirkungsstätte zurückkehrt. „Mit Markus Kreis sind sich die Verantwortlichen sicher, einen ambitionierten, erfolgshungrigen Trainer gewonnen zu haben. Zudem ist er in Feudenheim kein fremdes Gesicht und blieb auch bei seinen bisherigen Trainerstationen immer ein Stück weit mit dem ASV verbunden“, sagt Clubsprecher Dennis Grießbach.

Kreis durchlebte sämtliche Jugendmannschaften in Feudenheim, er kam bereits mit 17 Jahren zu ersten Einsätzen im damaligen Verbandsligakader. Eine Verletzung beendete aber früh seine Spieler-Karriere, so dass er nun seit einigen Jahren als Trainer tätig ist.

Dirk Ritschel kommt mit

Über die Stationen SpVgg Wallstadt II und SC Käfertal II kehrt er nach Feudenheim zurück. Mit ihm wird auch sein langjähriger Co- und Torwart-Trainer Dirk Ritschel an die Lauffener Straße wechseln.