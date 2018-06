Der Play-off-Traum lebt

Anzeige

MANNHEIM.Dieser Sieg gibt Selbstvertrauen: Die Mannheim Tornados haben gestern in der Baseball-Bundesliga ihr zweites Spiel am Wochenende gegen die Regensburg Legionäre mit 3:2 gewonnen. Mit dem Erfolg vor 200 Zuschauern im heimischen Roberto-Clemente-Field über die favorisierten Bayern festigten die Wirbelwinde den vierten Tabellenplatz in der Südgruppe. Dominik Höpfner gelang im elften Inning der entscheidende Schlag. „Das war unser bislang wichtigster Sieg der Vorrunde“, atmete Clubpräsident Peter Engelhardt auf. Um das Play-off-Ticket zu lösen, benötigen die Tornados noch einen Erfolg am nächsten Wochenende gegen Mainz.

Pitcher Carlos Pina glänzte gestern ebenfalls, der nur zwei Runs abgab. Artur Strzalka agierte tadellos und hatte ebenfalls großen Anteil am Erfolg über den Ligazweiten.

Regensburg hatte am Samstagabend das erste Spiel des Doubleheaders in Mannheim mit 4:2 für sich entschieden. Die Legionäre gingen durch einen Schlag von Alexander Schmidt, der zwei Punkte einbrachte, mit 2:0 (2.) in Führung. Im dritten und fünften Inning legten die Regensburger jeweils einen Run nach und zogen auf 4:1 davon.