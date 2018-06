Der Rosengarten als Haus des Tanzes

Anzeige

Mannheim.4000 Tanzsportler, rund 100 Turniere mit den Höhepunkten German Open der Standard und Latein-Professionals, Internationale Wettkämpfe inklusive der Premiere eines Teammatsches, sowie den Deutschen Meisterschaften der Tanzschulen in mehreren Disziplinen: Das sind die reinen Fakten zum 12. Tanzfestival m)))motion. Auf den Punkt gebracht bedeutet das: Der Mannheimer Rosengarten wird ab heute für 26 Stunden zu einem Haus des Tanzes in vielen Facetten. Denn es geht auch im Videoclip-Dancing (VCD) und Hip Hop um DM-Medaillen. Allein für diese Wettbewerbe haben sich 3500 Teilnehmer in mehreren Vorausscheidungen qualifiziert. Ausgeschrieben sind Wettkämpfe für Solo, Duo, Smallgroups und Formationen. Wie sie sehen auch die vielen anderen Tanzschüler, die in verschiedenen Leistungs- und Altersklassen um DM-Edelmetall kämpfen, den Start im Musen- beziehungsweise Mozartsaal als den Jahreshöhepunkt an.

Weltranglistenpunkte für Profis

Die Profis der Internationalen Verbandes WDC tragen in Mannheim mit den German Open ihr einziges, zu den World Series zählendes Turnier auf deutschem Boden aus. Dabei geht es auch um Weltranglistenpunkte. Die Semifinals und Finals finden am Samstagabend im Rahmen des Rosenballes statt, in dem auch die Endrunde der Profi-League im Videoclip-Dancing ausgetragen wird. Für Amateure stehen an beiden Tagen attraktive internationale Wettbewerbe in allen Altersklassen auf dem Programm, allein für das neue Teammatch am Sonntag haben acht Nationen gemeldet.