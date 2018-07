Der Schock sitzt noch tief

Anzeige

Dudenhofen.Diesmal ist alles anders. Wenn heute die deutschen Bahnradmeisterschaften in Dudenhofen beginnen, ist die Rückkehr zur Normalität kaum möglich. „Als Weltmeisterin und Titelverteidigerin will ich die 500 Meter in Dudenhofen gewinnen, aber ansonsten sind meine Ziele schwierig zu formulieren, weil Kristina fehlt“, sagt Miriam Welte. Der Schock über den schlimmen Trainingsunfall ihrer langjährigen Nationalmannschaftskollegin Kristina Vogel sitzt immer noch tief.

Vogel, die zweifache Olympiasiegerin und elfmalige Weltmeisterin, war das Aushängeschild im deutschen Bahnradsport. Bis zu jenem 26. Juni, als die 27-Jährige im Training in Cottbus so tragisch stürzte und schwerste Verletzungen an der Wirbelsäule erlitt. Vogel liegt weiter in Berlin im Krankenhaus. Offizielle Angaben zu ihrem Gesundheitszustand gibt es seit fast zwei Wochen nicht mehr. Achtmal in Serie hat Vogel die nationalen Meisterschaften im Sprint gewonnen, diesmal steht sie nicht an der Startlinie.

Schon 75 000 Euro gespendet

„Wir werden dieses Schicksal in den Meisterschaftstagen nicht aussparen können. Ich bin seit 40 Jahren Arzt. Ich glaube, es gibt keine große Hoffnung, dass Kristina wieder aufs Rad steigt“, sagte der Vorsitzende des Ausrichters RV 08 Dudenhofen, Clemens Spiekerman. Der Organisationschef will den eingerichteten Crowd-Funding-Fonds zugunsten Vogels mit Aktionen wie Verlosungen unterstützen und hofft auf einen fünfstelligen Betrag. Unter dem Hashtag #staystrongkristina wurden bis Anfang der Woche schon rund 75 000 Euro gespendet.