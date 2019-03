Derby als Schlüsselspiel für beide Teams

MANNHEIM.Für beide Teams ist es ein Schlüsselspiel: Für den Verlierer dürfte es in Sachen Aufstieg ganz schwer bis beinahe unmöglich werden. In der Fußball-Verbandsliga Nordbaden empfängt der aktuelle Tabellendritte VfR Mannheim am Samstag um 15.30 Uhr im heimischen Rhein-Neckar-Stadion den Ligasechsten Fortuna Heddesheim zum Derby.

Nach den beiden Niederlagen gegen den VfB Eppingen (1:2) und zuletzt beim FC Astoria Walldorf II (0:2) ist die Stimmung beim VfR Mannheim nicht so rosig. „Nach dem Sieg gegen Bruchsal hatten wir fünf verletzte Stammspieler. Dann kam diese Partie gegen Eppingen, die wir eigentlich nicht verlieren hätten dürfen und dann eben Walldorf. Wir wissen, dass wir unbedingt gewinnen müssen“, sagt Jener Külbag, sportlicher Leiter des VfR Mannheim. Zwei Punkte liegen die Rasenspieler (43 Punkte) derzeit hinter dem Tabellenzweiten SV Sandhausen II (45). Allerdings scharren dahinte der Ligavierte FC Astoria Walldorf II (42) und vor allem der seit der Winterpause groß aufspielende ATSV Mutschelbach (41) mächtig mit den Hufen. Auch Heddesheim (41) ist als Tabellensechster noch ein direkter Konkurrent. Gibt es am Samstag die dritte Niederlage in Folge für den VfR, droht das Team von Trainer Serkan Secerli auf Tabellenplatz sechs abzurutschen.

Personell sieht es offenbar weiter nicht so gut aus. Timo Raab fällt nach einem Handbruch länger aus. Ob die Leistungsträger Bartosz Franke, René Schwall und Piero Adragna , die zuletzt fehlten, wieder dabei sein können, ist derzeit noch fraglich. Über den kommenden Gegner sagt Jener Külbag: „Heddesheim ist eine sehr gute Mannschaft. Sie haben zwar zuletzt auch zweimal verloren, doch wenn wir gewinnen wollen, brauchen wir eine klare Leistungssteigerung.“

Fortuna will Anschluss halten

Auch für die Fortuna ist das Derby am Samstag ein ganz wichtiges Spiel. Der sportliche Leiter Manfred Jordan macht klar: „Verlieren wir, sinken die Chancen auf den Relegationsplatz. Von daher wissen die Jungs, um was es geht.“ Die Heddesheimer unterlagen zuletzt in zwei „Sechs-Punkte-Spielen“ gegen Walldorf II (2:4) und Mutschelbach (0:1). Mit einem Erfolg beim VfR würde sich das Team von Coach Rene Gölz wieder zurückmelden. Allerdings ist auch bei den Heddesheimern die personelle Lage angespannt: Simon Tüting, Eduard Hartmann, Salih Özdemir und Yannick Wöppel werden auf jeden Fall nicht dabei sein. Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Yannick Tewelde und Marcel Höhn, die am Dienstag nur Lauftraining absolvieren konnten.

Beide Teams sind in dieser Saison schon zweimal aufeinander getroffen. Im Badischen Pokal gewannen die Heddesheimer mit 5:4 nach Elfmeterschießen. Auch im Hinspiel war die Fortuna zu Hause mit 2:0 siegreich. Unterdessen trifft Tabellenführer VfB Gartenstadt am Samstag auswärts auf den TuS Bilfingen. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Die Gelben Bären wollen ihren Sechs-Punkte-Vorsprung auf den ersten Verfolger SV Sandhausen II verteidigen.

