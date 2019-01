Derby-Fieber an der Hantel

Mannheim. Nach fünf Jahren kommt es am Samstag wieder zu einem Duell zwischen den Schwerathleten des TV Waldhof und dem KSV Mannheim. Ab 17 Uhr geht es im Sportpark in der Boehringer Straße um mehr als Relativpunkte und den Sieg im Landesliga-Kampf. „So ein Stadt-Derby ist immer etwas Besonderes. Es herrscht eine gewisse sportliche Rivalität und ist immer ein Messen der Stadtteile“, blickt der KSV-Vorsitzende Hartmut Lehr voraus. Thomas Schiller, Andreas Pawlow, Astrid Ottmann, Tonja Koch, Marcel Mühlinghaus und Jürgen Sieth sollen „über den Daumen 280 bis 300 Punkte packen“, rechnet Lehr vor.

„Wenn beim KSV nicht zwei Leistungsträger verletzt fehlen, sind sie haushoher Favorit. Aber wir sind alle heiß und werden unsere Saisonbestleistung von 248 Punkten sicher klar überbieten“, gibt André Disch vom TVW eine Warnung heraus und erinnert sich nur zu gerne an die beiden Erfolge in der Saison 2009/10, „als wir sie zweimal knapp geschlagen haben. Das ist für mich immer noch mein Highlight“. Für die Waldhöfer treten Doris Odermatt, Lisa Franke, Valeria Kopylova, Philipp Gabler, David Breier und Disch an.

„Für mich gibt es in der Region kein Duell, das mehr Derby-Charakter verkörpert. Gleiche Stadt, unterschiedliche Philosophien und eine über Jahrzehnte gewachsene Rivalität. In keinem Wettkampf fühle ich mich mehr als Waldhöfer, wie gegen den KSV“, freut sich Disch auf den Wettkampf. Und erinnert gleichzeitig an etwas anderes: „Bei aller Rivalität vereint uns etwas: Wir sind die letzten beiden Mannheimer Gewichthebervereine, die noch eine Mannschaft stellen. Von ehemals sechs“, verweist er auf das Nischen-Dasein der Schwerathleten. Doch am Samstag tritt dies in den Hintergrund. Beim TVW rechnet man mit vielen Besuchern: „Wenn der KSV seine Stammzuschauer mitbringt, können es um die 100 Zuschauer werden. Unsere Turnerinnen werden ein kleines Vorprogramm bieten. Es lohnt sich“, verspricht Disch den passenden Rahmen für dieses Derby.

