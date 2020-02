Derby für die SGL in Schwetzingen

Leutershausen.Für die Drittliga-Handballer der SG Leutershausen steht am Freitag (20.15 Uhr/Nordstadthalle) das Derby bei der HG Oftersheim/Schwetzingen an. „Wir wissen, dass es richtig schwierig ist, in Schwetzingen zu gewinnen“, sagt SGL-Trainer Frank Schmitt.

Nach zwei Unentschieden gegen Leipzig und Bieberau folgte für die Leutershausener zuletzt ein umkämpfter Heimsieg gegen den HSC Bad Neustadt. Schmitt: „Jetzt wollen wir natürlich nachlegen.“

Wer dabei helfen kann, ist wie bereits in den vergangenen Wochen ziemlich offen. „Das spielfreie Wochenende hat schon einigen angeschlagenen Spielern wirklich gut getan“, sagt Schmitt. Sein Abwehrchef Manel Cirac und Spielgestalter Philipp Jaeger fallen aber weiterhin aus, zudem hat sich Kreisläufer Yannick Stippel den Zeigefinger gebrochen und ist somit ebenfalls keine Option. Dafür steht Lukas Wichmann, der kurzfristig von der SG Nußloch an die Bergstraße kam, vor seinem Debüt für die Roten Teufel. red

