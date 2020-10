Derby ohne Zuschauer

Mannheim.Am Sonntag (13 Uhr) haben die Herren des TSV Mannheim Hockey den Großflottbeker THGC aus Hamburg zum Aufsteigerduell in der Feldhockey-Bundesliga zu Gast. Sie wollen das Heimspiel, das kostenlos auf www.sportdeutschland.tv im Livestream übertragen wird, vor maximal 100 Zuschauern austragen.

Der Mannheimer HC verzichtet indes in den kommenden Spielen in der MHC Arena ganz auf Fans, was sowohl das Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den Harvestehuder THC aus Hamburg als auch das bevorstehende Lokalderby mit dem TSV Mannheim Hockey am Mittwoch (19 Uhr) betriff. „In der Verfügung der Stadt Mannheim ist von 100 Zuschauern die Rede. Nimmt man die Sportverordnung des Landes Baden-Württemberg, wären es 500 Zuschauer inklusive Sportler. Zieht man in der Sportverordnung aber den Absatz fünf für Veranstaltungen im Spitzen- und Profisport heran, wären wir aktuell bei null zugelassenen Zuschauern. Das war uns zu unsicher, deshalb haben wir uns für keine Zuschauer entschieden, schließlich hat der Gesundheitsschutz oberste Priorität“, erläutert der MHC-Hygienebeauftragte Falk Tischer die Entscheidung. Die MHC-Partien gibt es aber als kostenlosen Livestream bei YouTube.

„Das ist ein wichtiges Spiel für uns, das wir gewinnen wollen“, blickt TSVMH-Coach Carsten-Felix Müller auf das Duell mit Großflottbek. Die Schwarz-Weiß-Roten brauchen gegen das Schlusslicht der Staffel A dringend die Punkte, will man doch selbst Fünfter der Staffel B bleiben, um damit in den Play-downs erneut auf Großflottbek zu treffen.

Ambitionierter MHC-Plan

Für den MHC geht es dagegen darum, sich eine möglichst gute Ausgangsposition fürs DM-Viertelfinale zu schaffen. In den Play-offs könnte der Gegner durchaus Harvestehude heißen. „Der HTHC hatte zuletzt einen sehr guten Lauf, da sollten wir gewarnt sein. Wir wollen in den drei Spielen vor der Winterpause neun Punkte holen“, sagt MHC-Co-Trainer Peter Maschke.

Dabei können die Blau-Weiß-Roten wohl wieder auf Mario Schachner und Paul Zmyslony zurückgreifen, während Tino Ngyuen ins Lauftraining eingestiegen ist. and

