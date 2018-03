Derby-Schlappe schmerzt Ignjatovic

Anzeige

Karlsruhe.Die MLP Academics haben das Baden-Derby in Karlsruhe mit 68:75 (38:36) verloren. Trotz der Niederlage sicherten sich die Heidelberger in der Basketball-ProA-Liga den direkten Vergleich und verteidigten Tabellenplatz drei. „Obwohl es richtig wehtut: Karlsruhes Sieg ist im Großen und Ganzen verdient. In der zweiten Halbzeit haben wir leider die Spielkontrolle verloren“, sagte Academics-Trainer Frenki Ignjatovic.

Vor 1500 Zuschauern entwickelte sich eine hart umkämpfte Partie. Die Academics hatten zur Halbzeit die Nase zwar vorne, im dritten Viertel fanden sie unterm Korb aber kein Mittel, um Karlsruhe zu bremsen. Als Shy Ely auf 67:71 verkürzte (39.) keimte noch einmal kurz Hoffnung auf. Die Wende bleib aber aus.

MLP Academics: Ely (19), Würzner (10), Seiferth (10), McGaughey (10), Kuppe (6), Smith (6), Palm (4), Ney (4) und Steffen. red