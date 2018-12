Derby-Sieg in Unterzahl

Mannheim.Ein spannungsgeladenes Bundesliga-Derby bekamen die knapp 600 Zuschauer gestern Abend in der Irma-Röchling-Halle zwischen den Herren des Mannheimer HC und des TSV Mannheim Hockey zu sehen. Der Sieg ging dabei mit 7:5 (4:3) an die Gäste vom TSVMH, die ab der 45. Minute in Unterzahl agieren mussten, nachdem Lukas Pfaff die Rote Karte gesehen hatte.

Rote Karte für Pfaff

Bis zum ersten Treffer im Stadtderby sollte es bis zur zehnten Minute dauern, als Nils Grünenwald einen Siebenmeter zum 0:1 verwandelte. Paul Zmyslony antwortete umgehend mit dem 1:1-Ausgleich für den MHC (11.). Linus Müller traf zum 2:1 (17.) für die Gastgeber, aber Nicolas Proske (22.) und Fabio Bernhardt (23.) ließen anschließend den TSVMH jubeln. Zwar stellte Paul Zmyslony auf 3:3 (26./Strafecke), doch Philip Schlageter schlug zum 3:4 (30./Strafecke) zurück.

Nach der Pause erhöhten Fabio Bernhardt (32.) und Nicolas Proske (35./Strafecke) auf 6:3 für den TSVMH. Felix Schües (38.) und Timm Haase (55.) verkürzten auf 5:6, aber Schlageter stellte mit der Schlussecke auf 5:7 (60.). and

