Derby-Sieger als Primus nach München

Mannheim.In das heutige Auswärtsspiel beim Münchner SC (14 Uhr) gehen die Herren des TSV Mannheim Hockey als neuer Spitzenreiter der Hallenhockey-Bundesliga Süd. Zu verdanken haben die Schwarz-Weiß-Roten dies ihrem 7:5 (4:3) Auswärtssieg im Lokalderby beim Mannheimer HC.

„Ich denke, dass unser Sieg verdient war. Auch in Unterzahl haben wir weiter gut gestanden. Am Samstag in München wird es allerdings ein ganz anderes Spiel“, beschäftigte TSVMH-Coach Alexander Vörg noch die 45. Minute des emotionalen Derbys, als TSVMH-Spieler Lukas Pfaff die Rote Karte sah. Pfaff und MHC-Stürmer Timm Haase waren zusammengestoßen und rappelten sich beide wieder auf, dabei wollte Schiedsrichter Johannes Berneth (TB Erlangen) ein Nachtreten Pfaffs wahrgenommen haben und zeigte Rot. Eine Einschätzung der Situation die nach der Partie selbst von MHC-Seite nicht geteilt wurde. Der zahlreiche TSVMH-Anhang auf den Rängen gab seinem Unmut gegen diese Entscheidung nicht nur lautstark kund, sondern es landeten auch kleine Leuchtstäbe auf der Spielfläche. Als einige Minuten später eine weitere Entscheidung gegen den TSVMH ging, landeten erneut Gegenstände auf dem Feld. Es drohte zeitweise sogar ein Spielabbruch.

Um die Unterzahl der Gäste auszunutzen, nahm der MHC beim Stand von 4:6 zusätzlich Torhüter Lukas Stumpf vom Feld, den Hausherren gelang aber nur noch der Anschlusstreffer zum 5:6 durch Timm Haase (52.).

„Das wir nur ein Tor in Überzahl schießen, war sicher etwas wenig. Schlimmer war es allerdings, dass wir die ersten fünf Minuten der zweiten Hälfte verschlafen haben“, gefiel MHC-Coach Matthias Becher gar nicht, dass Fabio Bernhardt (32.) und Nicolas Prokse (35./Strafecke) die 4:3-Halbzeitführung der Gäste auf ein 6:3-schraubten.

TSVMH-Kapitän Nils Grünenwald und sein Team jubelte bereits, als der TSVMH Sekunden vor Schluss eine Strafecke zugesprochen bekam und der Sieg damit sicher war. Philip Schlageter setzte mit dieser den Schlusspunkt zum 7:5 aus TSV-Sicht (60.). MHC-Kapitän Jan-Philipp Fischer war sichtlich enttäuscht. „Im Kampf um den Viertelfinaleinzug müssen wir uns jetzt auf Platz zwei konzentrieren und da gilt es beim SC Frankfurt 1880 etwas zu holen“, blickte Fischer auf die heutige Auswärtspartie in Frankfurt (16 Uhr) voraus. and

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018