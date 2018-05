Anzeige

Wagner erwartet ein Zeichen

Der Coach erwartet jetzt gegen Rheinau ein Zeichen : „Ich hoffe erst einmal, dass Rheinau nicht defensiv agiert und auf Konter spielt. Da tun wir uns in dieser Saison sehr schwer, uns fehlen die Ideen und die Durchschlagskraft in der Offensive in solchen Partien“, so Wagner, den vor allem eine Statistik ins Grübeln bringt: „In der Auswärtstabelle sind wir ganz weit vorne dabei. Das heißt, wenn Mannschaften gegen uns mitzuspielen, dann eröffnen sich Räume, die wir auch brauchen. Unsere Heimbilanz dagegen ist äußerst schwach. Ich suche aber nicht schon im Vorfeld nach möglichen Ausreden. Fakt ist: Meine Mannschaft muss liefern, dann sind unsere Ziele noch erreichbar“.

SC-Coach Eckl wird diese vermeintliche Schwachstelle des Gegners kennen, lobt Wallstadt dennoch in den höchsten Tönen: „Das ist allein von der individuellen Klasse eines der besten Teams in der Liga. Es gibt in dieser Saison keine Mannschaft, die konstant an der Tabellenspitze agiert, das hat also nichts zu bedeuten“, so Eckl, der mit seinem Verein schon in den Planungen für die nächste Spielzeit steckt: „Es laufen schon viele Gespräche mit neuen Spielern und natürlich dem bestehenden Kader. Wir verschließen aber auch nicht die Augen davor, dass wir noch nicht in sicheren Gewässern schwimmen“.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.05.2018