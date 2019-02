Derby-Zeit in Friedrichsfeld

Mannheim.Auf ein stimmungsvolles Derby hoffen die Handballer des TV Friedrichsfeld im Badenliga-Heimspiel gegen den TSV Amicitia Viernheim. Gleich drei Derbys in Folge finden heute in der Lilli-Gräber-Halle statt, den Auftakt machen um 15 Uhr die dritten Mannschaften des TVF und des TSV Amicitia in der 3. Kreisliga, um 17 Uhr treten die Reserven in der 1. Kreisliga gegeneinander an, ehe um 19 Uhr der Höhepunkt mit dem Badenliga-Duell angepfiffen wird.

„Der Spannungsbogen stimmt, es sind viele Spieler in der Halle und es werden sicherlich auch viele Zuschauer kommen“, sieht TVF-Sprecher Florian Kuhn den reizvollen Duellen mit Vorfreude entgegen.

Zur guten Stimmung im Lager der Friedrichsfelder trägt auch bei, dass man sich gute Chancen gegen die Viernheimer ausrechnet. „Vor der Runde wären wir krasser Außenseiter gewesen, aber nach dem bisherigen Verlauf müssen wir uns sicherlich nicht verstecken“, meint Kuhn. Während Viernheim inzwischen auf Rang acht (15:19 Punkte) geklettert ist, liegt der TVF mit nur einem Zähler weniger direkt dahinter auf Platz neun. „Im Mittelfeld geht es sehr eng zu und beiden Teams würden die Punkte aus diesem Derby natürlich sehr gut zu Gesicht stehen“, sagt der Friedrichsfelder Sprecher. Viernheims Trainer Frank Herbert hat trotz des klaren 31:19-Hinspielsiegs großen Respekt vor der Aufgabe: „Wir müssen erstmal mit dem harzfreien Ball zurecht kommen. Gerade für die Rückraumspieler ist das schon eine Umstellung.“ Die Grundlage für einen Erfolg will Herbert daher in der Defensive legen: „Wenn wir an unsere Abwehrleistung aus dem jüngsten 28:26-Sieg gegen Plankstadt anknüpfen können, dann steigen die Chancen deutlich. Wir müssen mit viel Leidenschaft und Einsatz verteidigen und auch Ballgewinne erreichen, um unser schnelles Umschaltspiel aufzuziehen“, erklärt Herbert, der aller Voraussicht nach fast in Bestbesetzung antreten kann.

Tobias Seel pausierte während der Woche vorsichtshalber, nachdem seine Adduktoren Probleme bereiteten, Spielmacher Holger Hubert ist erkrankt. „Ich denke aber, dass er zum Spiel dabei sein wird“, so der TSV-Amicitia-Trainer, der besonders auf einen Spieler der Gastgeber gespannt ist: „Wir werden sicherlich deren Neuzugang Raimonds Trifanovs im Auge behalten. Ihn kennen wir noch nicht aus dem Hinspiel, seine Kreise gilt es einzuengen.“

„Die Jungs sind heiß“

Auch die Friedrichsfelder sind derzeit von personellen Problemen verschont, können heute Abend in Bestbesetzung auflaufen. „Die Jungs sind heiß auf dieses Spiel und wollen sich für die bittere Hinspielniederlage revanchieren“, erklärt Florian Kuhn, der die Friedrichsfelder Mannschaft inzwischen wesentlich stabiler sieht, „aber auch Viernheim ist, nachdem die ganzen Verletzten wieder zurück sind, im Aufwärtstrend“. Entsprechend offen scheint der Ausgang zu sein und viel von der Tagesform abhängen.

