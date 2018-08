Deutsche Meister gesucht

Anzeige

Mannheim.Die Damen- und Herren-Bundesligateams des Golfclubs St. Leon-Rot reisen bestens vorbereitet und hoch motiviert zum Finalturnier der Deutschen Golf Liga am Wochenende in Köln. Die Damen können zum dritten Mal in Folge deutscher Mannschaftsmeister werden, die Herren wollen nach längerer Durststrecke den Titel wieder nach St. Leon-Rot holen. Rückenwind gibt beiden Mannschaften nach mehreren erfolgreichen Spieltagen mit deutlichen Siegen der jeweilige Platz eins in der Tabelle der Bundesliga Süd und die vorzeitige Qualifikation für das Finalturnier.

„Wir haben ein sehr junges Team, das die ganze Saison über sehr überzeugende Leistungen abrufen konnte. Wenn uns das in Köln erneut gelingt, haben wir durchaus die Chance, erneut den Titel zu gewinnen. Wir sind breit aufgestellt, ich gehe mit großem Vertrauen ins Final Four“, sagt Trainer Pascal Proske, der die Damen des GC St. Leon-Rot bereits 2017 zur Meisterschaft führte. Und auch sein Kollege Marco Schmuck, der zu Jahresbeginn die erste Herrenmannschaft übernahm, gibt sich optimistisch: „Wir wollen angreifen. Mein Team hat mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung souverän den Finaleinzug geschafft. Dort treffen wir auf starke Gegner, aber wir sind gut vorbereitet.“

Die Damen aus St. Leon-Rot treffen im Halbfinale auf das Team aus Berlin-Wannsee, das nach einer Saison mit Höhen und Tiefen am letzten DGL-Spieltag den Heimvorteil nutzte und das Finalticket löste. Im zweiten Halbfinale stehen sich der Hamburger GC und der Münchener GC gegenüber.