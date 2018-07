Deutschland baut auf seine nächste Chance

Anzeige

Auch Samoas Trainer Fuimaono Titimaea Tafua zollte dem deutschen Team Respekt: „Ich war nicht unzufrieden mit der Leistung meines Teams, aber Deutschland hat heute ein sehr gutes Spiel gemacht, hat großen Druck ausgeübt. Gratulation dazu. Ich ziehe meinen Hut vor der deutschen Mannschaft und hoffe, dass wir uns vielleicht bei der WM wieder sehen werden.“

„Wir haben vor dem Spiel gesagt, dass wir hier unser Potenzial zeigen wollen, und wir haben uns auch in vielen Dingen verbessert“, stellte Nationaltrainer Pablo Lemoine zufrieden fest. Er fügte aber auch hinzu: „Wir haben aber auch gesehen, wo wir uns auf diesem Niveau verbessern müssen, um uns für die WM zu qualifizieren.“ Zur Wahrheit gehört schließlich auch, dass die deutsche Mannschaft eigentlich gar nicht in dieser Play-off-Runde gegen Samoa am Start gewesen wäre.

Das deutsche 15er-Team war in der europäischen Ausscheidung eigentlich gescheitert und sollte gegen den Abstieg kämpfen. Da der Weltverband World Rugby im Mai aber die Teams aus Rumänien, Spanien und Belgien wegen des Einsatzes von nicht-spielberechtigten Akteuren mit Punktabzügen bestraft hatte, rückte Deutschland vor und qualifizierte sich gegen Portugal für die Play-offs. dpa/red

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.07.2018