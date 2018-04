Dezimierte Riege feiert Klassenerhalt

Anzeige

Monheim.Mit einer Rumpfriege von vier Turnerinnen hat die TG Mannheim den dritten Bundesliga-Wettkampftag auf dem sechsten Platz abgeschlossen (172,55 Punkte). Damit fiel sie in der Tabelle von Rang vier auf Platz fünf zurück. „Das war reiner Überlebenskampf, das Ergebnis zweitrangig“, atmete Trainerin Alina Rothardt auf. „Wir wollten auf keinen Fall in die Abstiegszone rutschen, das ist uns gelungen.“ Der Klassenerhalt ist beim Stand von 20:22 Zählern und nur noch einem ausstehenden Wettkampf im November auf jeden Fall geschafft.

Als vor dem Wettbewerb in Monheim nach Rebecca Matzon auch Amelie Föllinger kurzfristig ausfiel, war vom bewährten Trio aus dem Mannheimer Leistungszentrum nur noch Florine Harder übrig – doch die ging gesundheitlich angeschlagen an den Start und turnte nur ein Sparprogramm (44,35 Punkte). Dafür musste der Nachwuchs ran, die 14-jährigen Muriel Klumpp (41,80) und Hannah Dietz (42,60) sowie die elfjährige Paula Vega Terrago (43,80) waren erstmals in der Bundesliga an allen vier Geräten gefordert.

„Es ist zwar nicht alles perfekt gelaufen, aber sie haben das sehr ordentlich gemacht“, lobte Rothardt. Sie freute sich vor allem, dass Neuling Paula von Anfang bis Ende im Reigen der „Großen“ mitmischte.