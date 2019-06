DHB-Talente nutzen Heimvorteil

Mannheim.Für die U-16-Juniorinnen des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) hat sich das Vier-Nationen-Turnier in Mannheim erneut als gutes Pflaster erwiesen. Auf der Anlage des Mannheimer HC wird dieser Wettbewerb alle zwei Jahre ausgetragen und wie 2017 ging der Turniersieg auch erneut an die DHB-Talente. „Hier auf eigener Anlage zu gewinnen, das macht es natürlich ganz besonders“, strahlte Linda Bens gemeinsam mit ihrer Clubkameradin Emma Himmler kurz vor der Siegerehrung, schließlich spielen beide für den MHC. „Gerade im Damenhockey sind die Niederlande ja die führende Nation, daher wollten wir sie natürlich unbedingt schlagen und uns den Turniersieg holen“, wusste Bens, dass das letzte Spiel gegen die Niederländerinnen ein faktisches Endspiel war, in dem Deutschland schon ein Unentschieden zum Turniersieg gereicht hätte.

Darauf ließ es das Team von U-16-Bundestrainer Markku Slawyk aber nicht ankommen. Die Mannschaft besiegte die „Oranjes“ durch die Tore von Sophie Prumbaum (2) und Lena Frerichs mit 3:1. „Wir haben große Konstanz gezeigt und unser Turniersieg ist daher verdient. Aber vor dem Erfolg steht natürlich die Entwicklung der Spielerinnen und da wirkt diese Mannschaft schon sehr reif“, verteilte Slawyk an seine Spielerinnen ein großes Lob. Diese beendeten ihren Auftritt am Neckarplatt mit fünf Siegen aus fünf Spielen. Zunächst besiegte man in zwei Tests Australien mit 4:1 und 6:3, ehe man zum Turnierauftakt gegen Irland einen 10:0-Kantersieg feierte. Es folgte ein 3:1 über Australien und der Sieg über Holland.

Die deutschen U-16-Junioren hätten hingegen den Turniersieg der australischen U 17 nur noch mit einem Kantersieg gegen die Niederlande verhindern können. Nach der ersten Halbzeit lag der DHB-Nachwuchs mit 1:0 vorn, doch am Ende unterlag man den „Oranjes“ mit 1:2 und verpasste damit Platz zwei, der an die Niederländer ging.

Bundestrainer lobt sein Team

„Wir wollten gegen die Niederlande natürlich unbedingt gewinnen, daher ist man jetzt schon enttäuscht. Trotzdem war es etwas besonderes hier in Mannheim zu spielen“, befand Linus Beckerbauer vom TSV Mannheim Hockey. Beckerbauer war neben seinem Clubkameraden Jakob Brilla und dem MHC-Trio Peer Hinrichs, Valentin Bens und Philipp Löscher einer von fünf Mannheimern im Aufgebot von Bundestrainer Rein van Eijk.

„Die Entwicklung der Mannschaft hat gestimmt, am Ende waren wir nach dem fünften Spiel in sechs Tagen auch etwas müde“, lobte der Niederländer seine Spieler. Die zeigten nach zwei Testspielniederlagen gegen Australiens U 17 (0:7 und 1:6) im Turnier ein ganz anderes Gesicht und bezwangen Irland mit 4:2, gegen Australien gab es ein 2:2, bevor die knappe Niederlage gegen die Niederlande folgte.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.06.2019