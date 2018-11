Die Allzweckwaffe des MFC Phönix

Mannheim.Das erste Jahr in der Kreisliga, das erste Pflichtspieltor für den Heimatverein – und dann direkt der entscheidende Treffer. Der 19-jährige Nils Wahl hat den MFC Phönix am vergangenen Spieltag von den Abstiegsrängen geschossen, er markierte in der 81. Minute den 3:2-Endstand gegen Friedrichsfeld.

„Ich wurde hervorragend in Szene gesetzt, stand alleine vor dem Torwart und habe die Nerven behalten“, freut sich Wahl über sein Erfolgserlebnis, das der Mannschaft Aufschwung gibt: „Bisher lief in der Saison nicht alles glatt. Wir wollen uns jetzt vor der Winterpause stabilisieren und positive Ergebnisse einfahren. Das war ein guter Anfang.“

Der 19-Jährige ist ein Eigengewächs des Vereins. Schon in der Jugend kickte er bei Phönix, stieg allerdings erst in der D-Jugend ein. „Ich war nicht so wie die anderen Jungs, die mit ihren ersten Schritten direkt auf dem Fußballplatz standen. Meine Eltern meinten, das würde doch jeder machen. Daher habe ich mich erst einmal in anderen Sportarten ausprobiert“, lacht Wahl, der jahrelang sein Talent für Judo, Schwimmen und Turnen auslebte.

Sein Entdecker war der heutige Phönix-Vorsitzende Thorsten Diener. „Beim Stadtteilfest im Herzogenried hat Thorsten gesehen, wie ich auf dem Bolzplatz gekickt habe. Später hat er mich zum Training eingeladen“, erinnert sich Wahl. Gleich im ersten D-Jugend-Spiel setzte er ein Zeichen. Wahl wurde eingewechselt und entschied mit seinen Toren das Spiel für seine Mannschaft, seitdem ist seine Leidenschaft für den Fußball ungebrochen.

Wichtige Erfahrung beim VfR

Bis zur B-Jugend kickte er bei Phönix, ehe er zum VfR Mannheim wechselte. „Ich habe dort viel über Taktik und Technik am Ball gelernt, daher war diese Zeit extrem wichtig. Ich habe mit anderen gespielt, die von Hoffenheim, dem Waldhof oder Kaiserslautern kamen – das war eine krasse Erfahrung“, erinnert sich Wahl: „Allerdings spielte ich dort nur knapp ein Jahr und musste dann pausieren. Eine Schambeinentzündung hat mich erst einmal am Weitermachen gehindert.“

Der Traum war eh ein anderer. Bernd Weller, der zusammen mit Michael Dally bei Phönix an der Seitenlinie steht, trainierte Wahl schon in der B-Jugend. „Bernd hat damals schon immer geschwärmt, wie toll es wäre, mit mir und anderen Jungs auch später in der ersten Mannschaft etwas aufzubauen. Genauso ist es jetzt gekommen. Ich spiele mit vielen meiner alten Kollegen wieder bei Phönix, musste auch nicht lange überlegen, als vor der Saison die Anfrage kam, ob ich nicht wieder zurück zum MFC komme.“

Der 19-Jährige ist die Allzweckwaffe im Team. Das beste Beispiel: Im Saisonspiel gegen Ketsch (2:2) begann Wahl im defensiven Mittelfeld, wechselte aber schnell auf die Außenbahn. In der zweiten Halbzeit agierte er als Rechtsverteidiger und rutschte die letzten Minuten in die Innenverteidigung. „Ich bin eigentlich kein Trainer, der gerne große Lobeshymnen hält. Aber was Nils allein beim letzten Spiel abgeliefert hat, war sensationell. Er ist pfeilschnell, gut am Ball und extrem vielseitig einsetzbar“, schwärmt Coach Dally von seinem Schützling.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.12.2018