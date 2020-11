Die große Befreiung

Ludwigshafens Azat Valiullin (r.) war gegen Minden nicht zu halten. © Pix

Ludwigshafen.Dieser Sieg verschafft den Eulen Ludwigshafen nicht nur Luft im Abstiegskampf. Er war nach zuletzt ernüchternden Leistungen auch ein eindeutiges Zeichen. Mit 30:24 (15:10) bezwang der Handball-Bundesligist am Samstag den Abstiegsrivalen GWD Minden. Gewiss: Den Ostwestfalen war die Quarantäne nach der Corona-Infektion des immer noch fehlenden deutschen Nationalspielers Juri Knorr anzumerken. GWD-Trainer Frank Carstens wollte das aber nicht als Ausrede gelten lassen:„Das war das Peinlichste, was ich in fünfeinhalb Jahren in Minden erlebt habe.“

Dieses Mal war also der Eulen-Gegner der Blamierte. Vor zehn Tagen hatten die Ludwigshafener noch ein 11:29-Debakel in Wetzlar erlebt. Zuvor spielten die Pfälzer auch schon eine ganz schwache erste Halbzeit bei der schmerzhaften Niederlage in Nordhorn. Doch nun folgte die Wiedergutmachung, auch weil Azat Valiullin groß auftrumpfte.

Der Rückraumhüne war am Mittwoch erstmals Vater geworden. Der kleine Artur kam im Ludwigshafener Marienkrankenhaus zur Welt. Stolze 56 Zentimeter ist der kleine Valiullin schon groß und scheint damit in die Fußstapfen des Papas zu treten, der mit seinen 2,07 Metern bei den Eulen alle überragt. Und riesig war auch der Auftritt des 30-Jährigen gegen Minden. Neun Würfe, sieben Tore. „Ich bin einfach nur glücklich“, sagte der Russe und lächelte.

Ohne den routinierten Kreisläufer Christian Klimek, der kurzfristig wegen Rückenproblemen passen musste, standen die Eulen auch in der Abwehr sehr stark. Das Zusammenspiel zwischen Defensive und Torwart Gorazd Skof passte. Trainer Ben Matschke lobte seinen Torwartroutinier, der mit 14 Paraden endlich mal wieder ein überzeugendes Spiel ablieferte: „Gorazd weiß, wann er gebraucht wird.“ bol

Eulen: Tomovski, Skof – Mappes (7), Durak (8/3), Valiullin (7), Remmlinger (3), Klein (2), Haider (3), Bührer, Wernig, Dietrich, Grimm, Wagner, Meddeb, Neuhaus.

