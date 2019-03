Die Lust am Niemandsland

MANNHEIM.Mit 1:5 wurde der ASV Feudenheim in der Fußball-Kreisklasse A II am vergangenen Wochenende vom Spitzenreiter FV 03 Ladenburg klar in die Schranken verwiesen. „Wir waren wirklich chancenlos und in allen Belangen unterlegen“, musste auch ASV-Trainer Markus Kreis eingestehen. „Allerdings ist Ladenburg nicht die Mannschaft, mit der wir uns messen können und müssen.“

Vor der Saison wurde mit Platz fünf bis acht eine Orientierung ausgegeben, die der ASV mit Rang sieben derzeit erfüllt. Schon jetzt deutet sich an, dass die Feudenheimer bei der Vergabe des Play-Off-Platzes nicht mehr mitreden werden, gleichwohl ist der einzige optionale Relegationsplatz um den Ligaerhalt ebenso in weiter Ferne. „Wir sind alle Sportler und wollen jedes Spiel gewinnen. Der Anreiz ist da, lieber einen vierten Platz zu erreichen als lustlos Zehnter zu werden“, verlangt Kreis von seiner Mannschaft weiterhin in jeder Partie Vollgas.

Lob für den Ortsrivalen

Und dann ist da ja auch noch der Ortsrivale DJK, der derzeit von Rang fünf auf den ASV hinabblickt. „Die DJK spielt als Aufsteiger wirklich eine Super-Saison, womit ich schon gerechnet hatte. Klar, spielt immer Prestige mit in den direkten Duellen und man schaut auch auf den Nachbarn, aber es ist kein bedingungsloses Ziel, vor der DJK zu stehen“, spielt Kreis das aktuelle Tabellenbild herunter.

Das Übergangsjahr, das der ASV nun spielt, ist in dem Drei-Jahres-Plan, den man sich vor der Saison auferlegt hatte, durchaus mit eingeplant. Nach einer weiteren Stabilisierung, die mit einem weiteren Sprung nach oben einhergehen soll, wird dann in der Spielzeit 2020/21 die Kreisliga angestrebt.

Derzeit ist der Kunstrasenbau, und damit ein weiteres Plus in Sachen Infrastruktur, in vollem Gange, zudem hat Kreis bereits sein Ja-Wort für ein weiteres Jahr in Feudenheim gegeben. wy

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019