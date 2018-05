Die Mondls ein Vorbild

Anzeige

Mannheim.Ein wenig enttäuscht ist Werner Mondl schon, dass der Turngau Mannheim beim Landesturnfest vor der Haustür nur 360 Teilnehmer aus 23 Vereinen stellt und er lange nach freiwilligen Helfern suchen musste. Doch der Vorsitzende des Verbandes, der 1973 bei seinem ersten Deutschen Turnfest mit den Faustballern des TV Käfertal Turnfestsieger wurde, geht mit gutem Beispiel voran.

Denn seine ganze Familie ist an der Organisation beteiligt und übernachtet vor Ort in der Jugendherberge. Er selbst ist für den traditionellen Faustball-Flutlicht-Cup des TVK verantwortlich, der immer in das Landesturnfest integriert wird, wenn es auf badischem Boden stattfindet. Seine Frau Ulrike Mangler und sein Sohn Dominik managen die übrigen Faustball-Turniere. Tochter Franziska und Schwiegertochter Katharina gehören zur Spitze der Badischen Turnerjugend und sind von morgens bis tief in die Nacht beschäftigt, sein Sohn Fabian ist der offizielle Fotograf des BTB. Ex-Ehefrau Bärbel Mondl ist mit ihrer integrativen Sport- und Spielgruppe des TVK unterwegs. Außerdem zeigt Werner Mondl zusammen mit seiner Stellvertreterin Heike Mössinger-Koch an allen Wettkampfstätten Flagge.

„Wir wurden von Beginn von der BTB-Geschäfststelle in die Organisation eingebunden“, ist Mondl allen Freilwilligen dankbar, die mitmachen. Ganz besonders einer vom Turnfest 2017 in Berlin bewährten Kooperation zwischen Sportkreisjugend und TV Waldhof „Sie betreuen das Berufsschulzentrum, wo rund 1300 Teilnehmer übernachten. Das ist eine große Herausforderung.“ sd