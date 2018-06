Anzeige

Mannheim.Bewegungsgefühl, Musikalität, gute Technik und Teamfähigkeit sind Grundvoraussetzungen. „Aber das Schwierigste ist die Präsentation“, sagt Caroline Schmidt über die größte Herausforderung im Jazz- und Moderndance, einer Sportart, die beim Deutschen Tanzsportverband angesiedelt ist. „Auch wenn eine Choreografie – die Sprünge, Bodenelemente, Drehungen und Hebungen beinhalten soll – noch so anstrengend und anspruchsvoll ist, muss doch alles leicht und mühelos aussehen. Außerdem müssen wir auch die Idee der Choreografen rüberbringen. Das umzusetzen, ist sehr schwer“, ergänzt die 15-Jährige. In dieser Saison ist das ihrer Formation Enigma zweimal nahezu perfekt gelungen, denn die Mannheimerinnen gewannen zwei der vier Turniere in der Regionalliga und haben beste Chancen, in die 2. Bundesliga aufzusteigen.

Das wäre ein Meilenstein für Caroline, die 2017 noch mit Flash! in der Jugendliga tanzte und dann zusammen mit drei Kolleginnen direkt in das Top-Team des PSC Mannheim-Schönau übernommen wurde. „Anfangs war das für uns als jüngste nicht so leicht, aber jetzt ist alles gut“, hat der Erfolg die Gruppe zusammengeschweißt. „Erfolg motiviert mich. Ich setze dann alles daran, so tolle und glückliche Momente noch einmal zu erleben.“

Caroline Schmidt Geburtstag: 17. Juli 2002. Eltern: Jens (45), Ingenieur; Sabine (45), Bibliothekarin. Geschwister: Annika (13). Beste Freunde: Paula. Schule: Johanna-Geissmar-Gymnasium, 10. Klasse. Lieblingsfächer: Sport, Chemie. Hobbies: Tanzen, Kochen, im Urlaub Klettern und Surfen. Am liebsten Online bei: WhatsApp Verein: PSC Mannheim-Schönau. Trainerin: Anna Denk. Größter Wunsch: WM-Teilnahme.

Dabei denkt sie an ihr letztes Jahr in der Jugendverbandsliga: „Wir haben alle drei Turniere mit Bestnoten gewonnen und sind mit insgesamt 15 Einsen Baden-Württemberg-Meister geworden. Das ist in der Vereinsgeschichte einmalig.“ Dass Flash! dann bei den „Deutschen“ die WM-Qualifikation als Fünfter nur um einen Platz verpasste, bedauert „Caro“ noch immer: „Bei den Erwachsenen zu einer WM zu fahren, ist ungleich schwerer. Aber es bleibt mein größter Wunsch.“ An so etwas dachte die Schülerin, die nach dem Abitur „irgendetwas mit Sport und Ernährung“ machen möchte, noch nicht, als sie 2008 bei der DJK Käfertal-Waldhof zusammen mit ihrer Schwester Annika in einer Kindertanzgruppe begann. Ihre Begabung fiel nach dem Wechsel auf das Schönauer Johanna-Geissmar-Gymnasium auch den Tanzkoordinatoren des JGG (damals PPG) auf. Von der Tanz-AG, einer gelungenen Kooperation Schule-Verein, ging es schnell in die Wettkampfgruppe Flash!. Zwei Jahre konnte Caroline, deren Stärke die Sprünge sind, die Vorführungen in der DJK und die Turniere des PSC unter einen Hut bringen, dann nahm das Vereinstraining mit mindestens dreimal zwei Stunden pro Woche überhand. Die eigenen Erfahrungen haben abgefärbt, denn Caro leitet zusammen mit ihrer Freundin Paula nicht nur eine Tanz-AG im JGG, sondern betreut als Mentorin auch die Fünftklässler. sd