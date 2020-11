Mannheim. Die Signale aus Berlin und den Landeshauptstädten sind eindeutig: Die beschlossenen Beschränkungen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen, werden verlängert. Das trifft auch den Sport. Dabei hatten die Vereine im ersten Lockdown mit viel Kreativität und Einsatz diese harte Phase zu überbrücken versucht und danach mit viel Engagement und Verantwortungsbewusstsein Hygienekonzepte entwickelt. Doch jetzt bleiben wieder fast alle Türen verrammelt.

„Die Vereine sind zum Nichtstun verdonnert“, erklärt Sabine Hamann, die Vorsitzende des Sportkreises Mannheim (Bild). „Die Vereine haben sich engagiert, es wurden Hygienekonzepte erstellt, doch diese Maßnahmen wurden nun ignoriert. Das Unverständnis im Bezug auf die Corona-Maßnahmen wächst. Während Hallen für den Schulsport morgens geöffnet sind, dürfen die gleichen Kinder nachmittags als Vereinsmitglieder dort nicht trainieren“, nennt sie ein konkretes Beispiel. „So etwas kann man den Leuten vor Ort nicht erklären“, gibt die Schulamtsdirektorin offen zu.

Hamann nennt zwei Beispiele jenseits des Sports: „In der Kirche sind die Bänke besetzt, vorn wird gepredigt. Das ist erlaubt. Im Theater sitzt das Publikum auch und würde dem Geschehen auf der Bühne folgen. Doch das ist verboten. Das gleiche Setting, aber unterschiedliche Ergebnisse. Das verstehen die Menschen nicht - und ich auch nicht.“

Die Folge hier, wie im Sport: die Menschen bleiben - zwangsläufig - zu Hause. Noch liegen dem Sportkreis keine genauen Zahlen vor, wie hoch der Mitgliederschwund in diesem besonderen Jahr ausfallen wird, die Sportkreisvorsitzende hält sich daher mit einer Schätzung zurück.

Neue Mitglieder fehlen

„Der Deutsche Olympische Sportbund geht von einem Mitgliederrückgang von zehn Prozent aus. Ob das bei uns auch so sein wird, kann ich noch nicht beurteilen. Ich stelle aber fest, dass die Stimmung jetzt im zweiten Lockdown eine ganz andere ist, als im Frühjahr“, sagt Hamann . „Viele Vereine fürchten, dass die Mitglieder nicht mehr bereit sind, für eine Nicht-Leistung noch Beiträge zu zahlen“, formuliert sie die Ängste der Clubs.

„Natürlich treten immer Leute aus einem Verein aus. Weil sie eine andere Sportart probieren, weil sie wegziehen. Aber bislang kamen immer neue Mitglieder nach. Jetzt sind jedoch alle Angebote wie Schwimmschulen oder die Kindersportschulen geschlossen. Schnuppertrainings finden fast nicht mehr statt. Es kommt nichts mehr nach“, fürchtet die Sportkreisvorsitzende weitreichende Folgen.

Um die akute finanzielle Belastung abzufedern, hat der Bund ein Soforthilfeprogramm ausgelegt. „Im November ist die Zahl der Anträge deutlich nach oben geschnellt“, berichtet Hamann. Jenseits der Zahlen verweist sie auf die soziale Komponente des Sports. „Das Vereinsleben, der Kontakt, der Austausch, das Verbindende - das alles liegt komplett brach. Insgesamt zahlt der Sport einen unglaublich hohen Preis“, stellt Hamann fest und wird deutlich: „Ich kann es nicht anders sagen: Die Stimmung ist am Boden.“

Herausforderungen stellen

Doch sie setzt auf eine typische Tugend der Sportler. „Wir sitzen nicht weinend und schmollend in der Ecke. Da wird fleißig im Hintergrund an Lösungen gearbeitet. Wie jüngst das 4-Stufen-Programm der Sportjugend gezeigt hat“, nennt Hamann ein Beispiel. „Die Sportgemeinschaft ist dafür bekannt, konstruktiv und positiv an Herausforderungen heranzugehen. Das hat sie zu Beginn der Pandemie bewiesen. Wenn wir wieder loslegen dürfen, wird der Optimismus wachsen“, ist sie sicher.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.11.2020