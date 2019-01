Die Stunde der Außenseiter

Nußloch.Die 16. Internationalen Herrentennis-Meisterschaften der Metropolregion Rhein-Neckar gehen ab heute in die entscheidende Phase. Nachdem schon fünf der acht gesetzten Spieler in Runde eins und im Achtelfinale teilweise gegen krasse Außenseiter ihr blaues Wunder auf dem blauen Teppich des Racket Centers Nußloch erlebten, ist der Ausgang des ITF-Turniers völlig offen. Neben den nicht vorhersehbaren Niederlagen der Topfavoriten, konnte auch Robin Kern (TK Grün-weiss Mannheim) seinen kleinen Heimvorteil beim MLP-Cup nicht nutzen und schied frühzeitig aus.

Im Viertelfinale kommt es heute unter anderem zum Duell zwischen Benjamin Hassan und Botic van de Zandschlup. Hassan, Platz 366 der ATP-Weltrangliste, erhielt die letzte Wildcard und rechtfertigte dieses Vertrauen bei seinen bisher zwei Siegen. An Nummer fünf gesetzt ist der 23-Jährige Rechtshänder der neue Favorit des mit 25 000 US-Dollar dotierten Weltranglistenturniers. Im Halbfinale am Samstag könnte der gebürtige Saarländer, der allerdings für den Libanon Davis Cup spielt, auf den Österreicher Alexander Erler treffen. Erler bog im Achtelfinale ein schon verloren geglaubtes Match gegen den an Nummer vier gesetzten Schweizer Marc-Andrea Huesler noch zu seinen Gunsten um (5:7, 6:4 und 6:4).

Das ausgeglichene Niveau der acht verbliebenen Spieler garantiert weiterhin extrem spannende und auch temporeiche Duelle auf dem schnellen Untergrund. Zudem verspricht der Geschäftsführer des Racket Centers Mathias Zimmermann am Wochenende eine außergewöhnliche Atmosphäre.

„Bei uns in der Halle erlebt man fantastischen Tennissport aus der Nähe“, sagt Zimmermann und bezieht sich dabei auf seine Erfahrungen der vergangenen Jahre. Übergeordnetes Ziel der Veranstaltung sei es, „Leute für den Tennissport zu begeistern.“

Neben dem Finale im Einzelwettbewerb (Endspiel am Sonntag, 14 Uhr) findet zudem das Endspiel der parallel ausgetragenen Doppelkonkurrenz statt.

Freitag, 25.01.2019