Die üblichen Verdächtigen und große Namen

MANNHEIM.Erstmals seit drei Jahren geht die Regionalliga Südwest wieder mit der Sollstärke von 18 Vereinen ins Rennen. Was hat sich sonst getan?

Favoriten

1. FC Saarbrücken: Nach dem verpassten Drittligaaufstieg in der Relegation gegen den TSV 1860 München steht der FCS in allen Prognosen wieder ganz oben. Zwar mussten die Saarländer mit Patrick Schmidt und Kevin Behrens ihre beiden Top-Torjäger ziehen lassen, konnten aber mit José Pierre Vunguidica (SV Sandhausen) und Marcel Carl (FC Astoria Walldorf) zwei nicht zu verachtende Nachfolger verpflichten. Ein leidiges Streitthema bleibt in Saarbrücken die Stadiondiskussion. Soeben hat der Baubeginn des Funktionsgebäudes begonnen, „bezugsbereit wird der Ludwigspark aber erst Anfang 2020 sein“, bestätigte FCS-Geschäftsführer David Fischer im Gespräch mit dieser Zeitung. So lange bleibt der Club im Exil in Völklingen.

SV 07 Elversberg: Nach einem Jahr Durststrecke möchte auch die SV 07 Elversberg wieder ein gewichtiges Wörtchen mitreden. 13 Neuzugänge, darunter mit Mohamed Alawie (FC Schalke 04 II) einen ehemaligen Torschützenkönig der Regionalliga, konnte Trainer Roland Seitz im Saarland begrüßen.