Die Wegbereiter

Mannheim.Es ist das Ende einer Ära bei den Herren des Mannheimer Hockeyclubs – und nun wurde es auch offiziell: Das erfolgreiche Trainer-Duo Michael „Mike“ McCann und Matthias „Matze“ Becher ist Geschichte, seit dem 1. Juni hat Andreu Enrich zusammen mit seinen beiden Co-Trainern Peter Maschke und Sebastian Blink das Sagen. Der zuletzt in Belgien tätige Spanier Enrich wird allerdings erst noch am Neckarplatt erwartet.

„Ich wollte künftig mehr Zeit für die Familie haben“, hatte sich für McCann dieser Schritt schon länger angekündigt. Vor zweieinhalb Jahren veränderte sich das Leben des 42-jährigen Australiers erheblich. So heiratete der Olympiasieger von 2004 nicht nur seine langjährige Freundin Birgit, die aus Kärnten (Österreich) stammt, sondern beide wurden auch stolze Eltern des kleinen Julian. „Durch die Corona-Krise konnte ich jetzt schon sehr viel Zeit mit der Familie verbringen“, ermöglichte die Pandemie McCann einen Einblick, wie es sich anfühlt, den eigenen Sohn aufwachsen zu sehen.

Ein wenig Wehmut

Auf den Ausbruch des Virus hätte der in Sydney geborene Australier trotzdem liebend gerne verzichtet. „Die Gesundheit geht einfach vor“, denkt McCann dabei nicht nur an die MHC-Herren, denen er seit 2008 erst als Spieler, ab 2011 als spielender Co-Trainer und seit 2012 als Chefcoach angehörte.

„Man musste schon daran denken, was da eigentlich bei uns auf der Anlage los gewesen wäre“, räumt Becher ein, dass das vorletzte Mai-Wochenende Wehmut aufkommen ließ. „Da hätte ohne Corona das Final Four um die deutsche Feldhockey-Meisterschaft bei uns stattgefunden“, weiß der 32-jährige Mannheimer, der 2009 zum MHC kam und seit 2012 als Co-Trainer der Bundesliga-Herren fungierte.

Sowohl die Damen als auch die Herren der Blau-Weiß-Roten hätten letztlich nur noch die Hürde DM-Viertelfinale überspringen müssen, um beim Final Four 2020 auf eigener Anlage dabei zu sein. Zwar wurde dem MHC nach der Absage der DM-Endrunde 2020 die Ausrichtung des Final Four 2021 zugesprochen, für Becher und McCann kommt dieses aber ebenso zu spät wie die nun geplante Austragung des Final 8 der Euro Hockey League (EHL) in Amsterdam (14. bis 18. Oktober 2020). Eigentlich hätte das Finalturnier der europäischen Königsklasse bereits an Ostern 2020 mit den MHC-Herren steigen sollen.

Dennoch: Das Duo McCann/Becher steht für die bisher erfolgreichste Zeit in der Geschichte der MHC-Herren. So haben sich die Herren vom Neckarplatt in diesen Jahren nicht nur auf nationaler, sondern auch auf europäischer Ebene unter den Topteams etabliert. Der erstmalige Gewinn der deutschen Feldhockey-Meisterschaft 2017 und Platz drei in der EHL-Saison 2018/19 sind dabei die schillerndsten Erfolge gewesen. In diese Ära fielen aber auch die beiden deutschen Vizemeisterschaften 2017 (Halle) und 2019 (Feld), wobei in den Hallenrunden letztlich Becher als Verantwortlicher an der Seitenlinie fungierte.

Mit Chef- und Co-Trainer sind die Rollen von McCann und Becher indes nicht hinreichend beschrieben. „Ohne Matze wären diese Erfolge nicht denkbar gewesen. Er hat sich bei uns besonders um die Defensive gekümmert und in den vergangenen vier Bundesligaspielzeiten hatten wir jeweils die wenigsten Gegentore“, lobt McCann seinen Kollegen.

„Mike hat es geschafft, aus der Mannschaft eine Familie zu formen, in der jeder alles für jeden gibt. Wir hinterlassen unseren Nachfolgern ein gut bestelltes Feld“, gibt Becher dieses Lob gerne zurück.

Dem Club gehen beide erst einmal nicht verloren. So wird Michael McCann für die nächsten vier Jahre die MHC-Talente sowohl im weiblichen als auch im männlichen Bereich als Offensivcoach unterstützen, während Becher mindestens noch bis zum Jahresende weiterhin die Position des Cheftrainers im gesamten männlichen Bereich und damit auch der männlichen MHC-Jugendteams verantwortet, aus denen er schon einige Talente an die Bundesliga herangeführt hat.

