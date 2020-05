Diekmeiers Premiere lässt den SVS aufatmen

Wehen.Die Erlösung war Dennis Diekmeier anzusehen: Der Kapitän des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen erzielte im Duell beim SV Wehen Wiesbaden nicht nur den entscheidenden 1:0 (1:0)-Siegtreffer, sondern auch sein erstes Pflichtspieltor im Profibereich. Der Dauerbrenner hatte in seiner bisherigen Laufbahn lediglich in der A-Jugendbundesliga für Werder Bremen, in der Regionalliga Nord für den Hamburger SV II sowie in der Jugendnationalmannschaft getroffen. Bei seinen Profi-Stationen in Nürnberg und Hamburg blieb er in insgesamt 235 Partien ohne Erfolgserlebnis und auch in 43 Spielen für den SVS war der Kapitän bislang glücklos.

Nun hat es endlich geklappt: Im Kellerduell in der Brita-Arena stand Diekmeier kurz vor der Pause goldrichtig und besorgte Sandhausens ersten Sieg nach zuvor acht erfolglosen Anläufen. Dank seines Kopfballs machen die Schwarz-Weißen einen entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt.

SVS-Trainer Uwe Koschinat hatte sich am Dienstagabend erneut für eine defensivere Formation entschieden und anstelle des wieder genesenen Angreifers Aziz Bouhaddouz Tim Kister ins Zentrum der Fünferkette beordert.

Am Ende in Überzahl

Dieser Schachzug hatte zur Folge, dass der SVS in der Anfangsphase kaum nennenswerte Toraktionen der Hausherren zuließ. Selbst wurden die Kurpfälzer aber ebenso wenig gefährlich. Julius Biada schob den Ball am langen Pfosten vorbei (4.) und Leart Paqarada scheiterte mit einem Freistoß an SVWW-Keeper Heinz Lindner (44.).

In der Nachspielzeit einer von Fehlpässen und Kampf geprägten ersten Halbzeit spekulierte Diekmeier dann richtig, als er mit seinem Kopf den Ball touchierte. Wehens Daniel-Kofi Kyereh hob das Abseits auf, Lindner wurde überrascht und konnte nicht mehr eingreifen – 0:1.

Nach der Pause verletzte sich Sandhausens Robin Scheu. Für den Offensivspieler kam Philipp Klingmann in die Partie, der schon beim torlosen Remis gegen Jahn Regensburg Akzente setzen konnte. Diesmal stand aber zunächst SVS-Torwart Martin Fraisl im Mittelpunkt. Der Österreicher parierte gegen Kyereh und hatte beim Schuss von Tobias Schwede Glück, dass dieser seinen Versuch zu hoch ansetzte (68.).

Für Schwede war zehn Minuten später vorzeitig Feierabend. Nach einem zu harten Einsteigen gegen Denis Linsmayer sah der 26-Jährige Gelb-Rot. Dennoch blieb es bis zum Abpfiff spannend, ehe der erste Sieg seit dem 29. Januar feststand. Durch den Dreier erhöhte Sandhausen das Punktekonto auf 33 und hat nun fünf Zähler Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz. mjw

