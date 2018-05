Dienst jagt in Monza auf Rang zwei

Anzeige

Lampertheim.Marvin Dienst ist zurück auf der Piste – und wie. Der 21-jährige Motorsportler musste in dieser Saison lange warten, ehe klar war, in welcher Rennserie der Lampertheimer starten würde. Der Vize-Weltmeister der FIA-Langstreckenserie WEC ist nun in der European Le Mans Series unterwegs. Mit den Rängen fünf und zwei in den ersten beiden Läufen in der Klasse LM GTE hat Dienst sein Können trotz der kurzen Vorbereitungszeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

„Ich habe ganz kurzfristig die Zusage zu der Meisterschaft erhalten und bin aus dem Stand in Le Castellet in den neuen Porsche 911 RSR gestiegen. Das ist ein fantastisches Auto und es macht Riesen-Spaß damit zu fahren“, sagte Dienst.

Nach Platz fünf in Le Castellet gelang ihm im Porsche des Proton Competition Teams nun beim Vier-Stunden-Rennen auf dem Grand-Prix-Kurs im italienischen Monza der Sprung aufs Podium. „Das war ein spannendes und intensives Rennen mit vielen kleinen Vorfällen. Wir haben die vier Stunden aber fast schadlos überstanden und stehen nun auf dem Podium. Das ist ein toller Erfolg“, freute sich Dienst.