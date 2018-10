Dietrich rettet den Eulen einen Punkt

LEMGO.Da ist er, der zweite Punkt in dieser Saison für die Bundesliga-Handballer der Eulen Ludwigshafen. Kapitän Gunnar Dietrich bescherte den verletzungsgebeutelten Pfälzern am Samstagabend mit seinem Tor mit der Schlusssirene zum 23:23 (10:10) beim TBV Lemgo einen vielleicht noch ganz wichtigen Zähler. Durch das Unentschieden gab das Team von Trainer Benjamin Matschke nun erst einmal die Rote Laterne an die SG BBM Bietigheim ab. „Die Mannschaft hat unheimlich gekämpft und sich diesen Punkt verdient“, freute sich Matschke nach nervenaufreibenden 60 Minuten.

Die Eulen feierten das Remis wie einen Sieg. Sekunden vor Schluss war Dietrich noch bei seinem Wurfversuch geblockt worden. Die Schiedsrichter pfiffen aber Foul. Der Kapitän bekam den Ball noch einmal durchgesteckt. Aus dem Stand stieg Dietrich hoch und feuerte den Ball unter die Latte des Lemgoer Gehäuses. Der bis dato sehr gute TBV-Keeper Peter Johanesson war geschlagen, der Eulen-Spielführer riss hingegen die Arme hoch.

Wenige Sekunden später war Dietrich nicht mehr zu sehen, denn Mannschaft und Trainer hatten den Hünen unter sich begraben. Alle lagen sich in den Armen. „Dieser Punkt ist wahnsinnig wichtig für uns. Das ist ein ganz intensives Spiel gewesen“, sagte Dietrich, für den der letzte Treffer auch deswegen ein ganz besonderer war, weil der gebürtige Bergisch-Gladbacher von 2011 bis 2013 beim TBV Lemgo spielte.

Der 2,03 Meter-Mann ist einer der letzten verbliebenen Spieler im Rückraum, die Matschke noch zur Verfügung hat. Stefan Salger, Azat Vaiullin, Jan Remmlinger und Spielmacher Alexander Feld fehlen den Eulen wohl auch am Donnerstag, 1. November, wenn Ludwigshafen im richtungsweisenden Heimspiel auf die SG BBM Bietigheim trifft.

Eulen: Hanemann, Lentz – Dietrich (3), Haider, Stüber (2), Scholz (2), Hideg, Durak (5/5), Bührer (3) Müller (5), Dippe (2), Hofmann (1), Falk. bol

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018