"Dimi" überrascht sich selbst

MANNHEIM.Mit der Aussprache seines Nachnamens hat so mancher Gesprächspartner seine Schwierigkeiten. Dimitrios Georgakopoulos weiß das und leistet deshalb auch ganz schnell Hilfestellung: "Am besten die Leute reden mich mit Dimi an", lacht der sympathische Innenverteidiger des Fußball-Landesligisten VfB Gartenstadt. Auf dem Fußballfeld ist der 20-Jährige, der in Mannheim geboren ist und einen

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2499 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.10.2011