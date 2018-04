Direkt verwandelter Anstoß, Fünferpack und Elferseuche

Anzeige

Seit gut drei Jahren kickt der Mann aus Schleswig-Holstein nun schon am Promenadenweg, aus beruflichen Gründen kam der 28-Jährige nach Mannheim und schloss sich aus einem simplen Grund dem MFC an. „Ich kann aus Zeitgründen unter der Woche nicht trainieren und habe einen Verein gesucht, der freitags trainiert. Das war beim MFC gegeben. Mittlerweile fühle ich mich hier aber auch sehr wohl, der Verein ist mir ans Herz gewachsen“, erklärt Noack.

In seiner Heimat spielte der Spaßvogel sogar in der Verbandsliga, die A-Klasse ist daher fast eine Nummer zu klein für ihn. „Wenn ich richtig fit wäre, könnte ich wahrscheinlich höherklassig spielen. Ich habe aber überhaupt keine Ambitionen, in anderen Ligen aufzulaufen“, meint der bescheidene Stürmer, der in dieser Saison schon ein echtes Traumtor erzielte: ein direkt verwandelter Anstoß gegen den SV Rohrhof.

Der Banker genießt bei Lindenhof eine echte Ausnahmestellung. An der Defensivarbeit beteiligt sich der 28-Jährige nicht, das ist aber auch genehmigt. „Mein Spiel ist nicht sehr laufintensiv, ich übertrete selten die Mittellinie in Richtung der eigenen Hälfte. Für den Coach ist das aber okay, solange ich vorne die Tore mache – und das funktioniert bis jetzt gut“, lacht Noack, der auch der ersten Mannschaft der „08er“ im Tabellenkeller der Fußball-Kreisliga helfen kann. Die Kreisliga-Kicker haben in dieser Saison eine extrem harmlose Offensive, jetzt wird der Noack-Joker gezogen. „Ich werde am Sonntag erstmals im Kader der ersten Mannschaft stehen und auch dort hoffentlich erfolgreich auf Torejagd gehen. Ich denke aber nicht, dass mein Engagement in der Kreisliga dauerhaft sein wird“, sagt der Stürmer, der ein großer Fan des VfB Stuttgart ist.



„Ich fahre zu jedem Heimspiel und bin mit Herzblut dabei“, berichtet der Stürmer, der als Norddeutscher schon früh mit dem Club im Süden sympathisierte: „Unser Nachbar hat mir als kleines Kind ein Trikot des VfB geschenkt. Ich fand das schön – und seitdem hänge ich an Stuttgart.“

Auch dem MFC 08 Lindenhof bleibt er in Zukunft treu, obwohl seine Torausbeute in dieser Saison Begehrlichkeiten weckte: „Ich habe in letzter Zeit einige Anrufe und SMS von anderen Vereinen und Trainern bekommen. Ich will aber gar nicht woanders spielen. Bei Lindenhof fühle ich mich pudelwohl.“

