Direkte Rückkehr

Mannheim.Schon am vorletzten Spieltag konnten die Herren des Feudenheimer HC den direkten Wiederaufstieg in die 1. Regionalliga Süd feiern. Nach dem 4:0 (1:0)-Heimsieg gegen Verfolger TB Erlangen stand nach der 0:3-Niederlage des Heidelberger HC beim Münchner SC 2 die Rückkehr in Liga drei fest, da die beiden nun noch verbliebenen Verfolger Mannheimer HC 2 und Münchner SC 2 kein Aufstiegsrecht besitzen. Am Sonntag legte das Team von FHC-Coach Peter Maschke mit einem 7:1 (4:1)-Heimsieg über den Nürnberger HTC 2 das Meisterstück nach. Ein Spieltag vor Schluss ist dem FHC nun auch Platz eins nicht mehr zu nehmen.

Der Mannheimer HC 2 sicherte sich in der 2. Regionalliga Süd, Gruppe Ost, vorzeitig den Klassenerhalt und trifft in der kommenden Saison auf den Lokalrivalen TSV Mannheim Hockey 2. Der TSV machte am letzten Spielwochenende der Oberliga mit zwei Siegen gegen Schlusslicht HC Konstanz (8:2 und 6:2) Meisterschaft und Aufstieg klar. and

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.07.2019