Dirk Ritschel rückt auf

Mannheim.Mit einem neuen Trainer geht der Fußball-A-Ligist ASV Feudenheim in die Rückrunde. „Markus Kreis hat den Cheftrainerposten bis zum Ende der Saison an den bisherigen Co-Trainer Dirk Ritschel übergeben. Kreis fungiert nun hauptverantwortlich als Fußball-Abteilungsleiter des ASV“, heißt es in einer Pressemitteilung des Clubs.

Kreis hatte seit Juni 2019 neben der Cheftrainerrolle auch das Amt des Fußball-Abteilungsleiters inne, fokussiert sich nun aber wegen der hohen zeitlichen Anforderung auf die Funktion des Abteilungsleiters. „Ziel soll es sein, in naher Zukunft wieder eine zweite Herrenmannschaft und im Jugendbereich eine Mannschaft für jede Altersklasse zu stellen“, heißt es in der Erklärung des Vereins weiter.

Letztmalig war eine Reserve-Mannschaft in der Saison 2016/17 im Spielbetrieb gemeldet, wurde damals aber nach dem 20. Spieltag zurückgezogen. Kreis wird neben seiner Position als Abteilungsleiter Trainer Ritschel weiter als Co-Trainer unterstützen. Für Ritschel ist es die erste Stelle als hauptverantwortlicher Trainer. Neu im Kader des Tabellensechsten der Kreisklasse A2 sind Dirk Gärtner, Patrick Gärtner und Patrick Haupert (alle SpVgg Ilvesheim). Verlassen haben die Feudenheimer hingegen Gezim Beqiri (VfR Mannheim II) und Gilberto Franz (Ziel unbekannt). wy

