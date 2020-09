Dittrich unterstützt Böhs Trainerteam

Mannheim.Kai Dittrich wird das Trainerteam des Nordbadischen Ringer Verbandes im griechisch-römischen Stil verstärken und Landestrainer Michael Böh unterstützen. Mit Jochen Mades, Heinz Marnette (pausiert familienbedingt) und Attila Tamas stehen dem Verband damit fünf erfahrene und engagierte Trainer in dieser Stilart zur Verfügung.

Dittrich ist in Nordbaden als Ringer und Trainer seit Jahren kein Unbekannter, zuletzt arbeitete er für den KSV Schriesheim. Der Inhaber der Trainer-C-Lizenz begann seine Laufbahn in den 1980er-Jahren im Rheinland beim VfL Alsbach. International nahm er an drei Europa- und zwei Weltmeisterschaften teil. Er krönte seine Laufbahn mit dem Gewinn der Bronzemedaille bis 85 Kilogramm bei den Militär-Weltmeisterschaften 2001 in Split. T.P.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.09.2020