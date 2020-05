DJK Feudenheim hält Giordano

Mannheim.Fußball-A-Ligist DJK Feudenheim setzt auf Kontinuität und hat den Vertrag mit Trainer Giuseppe Giordano über das Saisonende hinaus verlängert. Auch für den Coach des Tabellensechsten stand einer Fortsetzung seines Engagements nichts im Wege. „Ausschlaggebend war die gute Zusammenarbeit mit der Mannschaft und den Verantwortlichen und der Reiz, mit jungen Spielern aus der eigenen Jugend eine Mannschaft für die Zukunft mitzugestalten“, sagt Giordano. Mittelfristig peilt er an, um den Aufstieg in die Kreisliga mitzuspielen. Auch Co-Trainer Anthony Hannemann bleibt dem Club treu und hat als Vereinsvertreter an der jüngsten Videokonferenz des Fußballkreises teilgenommen. „Vorher ist es mir leicht gefallen, von einem Saisonabbruch zu reden. Doch jetzt weiß ich, wie viel Arbeit und rechtliche Schritte es benötigt, um eine solche Maßnahme durchzuführen“, berichtet der Torhüter. wy

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.05.2020