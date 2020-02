DJK-Herren gehen weiter ihren Weg

Mannheim.Die Herren der DJK Käfertal haben die Tabellenführung in der Verbandsklasse souverän verteidigt und bleiben weiter ohne Punktverlust. Der Ligaprimus gewann beim TTV Mühlhausen mit 9:3.

Michael Neves und Robert Hackmann gewannen ihr Doppel. Das Duo Marc Adler/Dominik Schwarz verlor dagegen nach fünf Sätzen. Dafür sorgten Alexander Meschnik/Paul Rebsam mit ihrem Erfolg für eine Käfertaler 2:1-Führung. In den Einzeln verlor dann Neves gegen Alexander Acker mit 2:3-Sätzen. Bis zum 4:3 blieben die Mühlhausener in Schlagdistanz, doch mit zwei klaren 3:0-Siegen im hinteren Paarkreuz zog die DJK auf 6:3 weg. Adler siegte dann in fünf Sätzen und Neves sowie Robert Hackmann gaben keinen Durchgang mehr ab, so dass letztlich ein souveräner DJK-Auswärtserfolg stand. Die Käfertaler, die weiter nur zwei Punkte Vorsprung auf den Zweiten FC Lohrbach haben, treffen am Samstag (19 Uhr) auswärts auf den Dritten BJC Buchen.

Die Zweite Mannschaft der DJK unterlag zu Hause der TTG Walldorf mit 6:9. Damit bleiben die Käfertaler auf einem Abstiegsrang. Nach den Doppeln führte die DJK II mit 2:1. Mit Dominik Schwarz im Aufgebot hielt der Ligavorletzte bis zum 5:7 mit. Doch Kirill Biller verlor nach fünf Durchgängen. Lars Hörner verkürzte mit einem 3:2-Sieg noch einmal auf 6:8, doch Markus Gottwald verlor das Duell der beiden Sechser und Walldorf durfte so einen knappen Erfolg feiern.

St. Pius wieder in der Spur

In der Bezirksliga ist die DJK St. Pius in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Durch den 9:5-Sieg beim Ligavierten TTC Weinheim III haben die Neuhermsheimer die Vize-Meisterschaft und damit das Ticket für die Aufstiegsrunde so gut wie in der Tasche. Dabei begann die Begegnung für St. Pius denkbar schlecht. Die Weinheimer entschieden die ersten drei Doppel alle für sich. Doch das vordere Paar Marcus Wigand und Aaron Heinz holten die maximale Punktzahl und auch David Elvers sowie Patrick Merz waren zweimal in den Einzeln erfolgreich.

Philipp Bayer steuerte einen weiteren Sieg bei, so dass die DJK bei nur zwei Punkten Rückstand auf Ligaprimus TTV Weinheim-West weiter vom Titel träumen kann. Am Samstag, 22. Februar, empfangen die Neuhermsheimer zu Hause um 18.30 Uhr den 1. TTC Ketsch III. Die DJK Wallstadt spielt am gleichen Tag um 17 Uhr beim TTC Reilingen.

In der Bezirksklasse ist der SKV Sandhofen auf dem Weg zurück in die Bezirksliga. Das Team von Kapitän Hans-Peter Rittmann feierte mit dem 9:4-Erfolg über den TTV Weinheim-West III den zehnten Saisonsieg und führt mit drei Punkten Vorsprung die Liga an.

