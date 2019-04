DJK Käfertal verpasst den Aufstieg

MANNHEIM.Die Tischtennis-Akteure der DJK Käfertal bleiben in der Bezirksliga. In der Aufstiegsrelegation verlor die Mannschaft von Mannschaftskapitän Dominik Schwarz gegen den TTV Mühlhausen mit 5:9.

Spielführer Schwarz gewann mit Christopher Mager ein Doppel. Doch vor den Einzeln lag Mühlhausen mit 2:1 in Front. Durch Siege im vorderen Paarkreuz von Schwarz und Michael Neves ging Käfertal zwar mit 3:2 in Führung, doch zur Halbzeit hatte Mühlhausen wieder einen Vorsprung – 5:4.

Neves schaffte mit seinem Sieg im Spitzeneinzel noch einmal den 5:5-Ausgleich. In den verbleibenden Begegnungen gingen die Käfertaler aber leer aus. Mühlhausen machte mit vier Einzelerfolgen in Serie den Triumph perfekt.

SG-Damen scheitern knapp

Auch die Damen der SG Käfertal-Waldhilsbach III haben den Aufstieg in die Verbandsklasse ganz knapp verfehlt. Gegen den TTC St. Ilgen kamen die Mannheimerinnen nur zu einem 7:7. „Da das Team zwei Sätze weniger gewonnen hatte, ging es letztlich als Verlierer aus der Partie hervor – und St. Ilgen verbleibt somit in der Verbandsklasse“, sagte Teamsprecherin Heike Czech.

Die Partie war sehr ausgeglichen. Nach den Doppeln stand es 1:1, die Einzel waren alle hart umkämpft. Die SG konnte nach einem 5:7-Rückstand noch ausgleichen, doch es reichte es nicht zum regulären Aufstieg.

Tina Stein und Beate Rüffer gewannen jeweils zwei Einzel, Bärbel Staiger und Nina Reichert konnten einmal punkten.

Am Samstag, 4. Mai, steigt die Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga. Die DJK Wallstadt trifft in der Jahnhalle in Ladenburg um 18 Uhr zunächst auf den SV Waldhilsbach.

