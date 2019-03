DJK kann befreit agieren

EDINGEN-NECKARHAUSEN.Mit 4:0 wurde die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen im Spitzenspiel des vergangenen Spieltags in der Fußball-Kreisklasse A I vom TSV Neckarau besiegt. Ein klares Resultat zwischen zwei Mannschaften, die nur drei Tabellenplätze trennen. „Die Neckarauer waren einfach vom Kopf her weiter. Wir sind doch noch eine sehr junge und unerfahrene Mannschaft“, sagt DJK-Trainer Marco Rocca zum verdienten Sieg der Neckarauer. „Wir sind teilweise mit der Situation nicht klar gekommen.“

Nach Platz vier zur Saisonhalbzeit war das Team aus der Doppelgemeinde mit zunächst drei Siegen fulminant in die Rückrunde gestartet und hatte berechtigterweise Ansprüche auf Platz zwei angemeldet. Doch Rocca will den Druck auf seine Mannschaft minimal halten. „Wir befinden uns noch immer in einem Entwicklungsprozess. Dadurch, dass sich die Mannschaft aber so schnell weiterentwickelt, muss man mal schauen, wo die Reise noch hingeht“, schwankt Rocca zwischen zwei Gefühlswelten. „Wichtig ist, dass wir keinen Druck haben, aufsteigen zu müssen.“

In den nächsten Wochen können die Fortunen selbst eine Richtung vorgeben. Mit dem SV Altlußheim und dem SC Pfingstberg/Hochstätt warten zwei Gegner aus der zweiten Tabellenhälfte, die von der Papierform her als lösbar erscheinen. „Ich erwarte, dass wir befreit aufspielen und Ruhe bewahren. Das macht uns stark“, so Rocca. Oftmals sind es die Partien gegen die vermeintlich Kleinen der Liga, die Meisterschaften entscheiden. Wie auch immer die Saison für die DJK endet, die Hausaufgaben für die kommende Saison sind bereits angegangen: Trainer und Mannschaft haben bereits verlängert. wy

