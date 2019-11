DJK St. Pius auch im Derby erfolgreich

Mannheim.Die Tischtennis-Herren der DJK St. Pius sind in der Bezirksliga weiter das Maß aller Dinge. Die Neuhermsheimer gewannen auch das Derby gegen den Aufsteiger DJK Wallstadt sicher mit 9:4 und führen die Bezirksliga-Tabelle nach sieben Siegen in Folge mit der Bilanz von 14:0 Punkten an.

Den Grundstein für den Derby-Erfolg legte St. Pius in den Doppeln. Das Duo Aaron Heinz/Marcus Wigand fertigte zunächst die beiden Wallstädter Fabian Kajzar/Dieter Hossner mit 3:0-Sätzen ab. David Elvers/Moritz Müller bezwangen Moritz Hardung/Lars Wagner nach 1:2-Rückstand mit 3:2. Philipp Beyer und Lars Pflug entschieden dann ihre Partie gegen Martin Schaal/Andreas Weber mit 3:1 für sich und die Neuhermsheimer lagen vor den Einzeln mit 3:0 in Front. Dort baute die DJK St.Pius den Vorsprung auf 6:3 aus. Hoffnung kam bei Wallstadt noch einmal auf, als Hardung den Neuhermsheimer Heinz im Duell der beiden Spitzenspieler mit 3:1 schlug. Doch mit drei Einzel-Siegen in Folge machte die DJK St. Pius dann den 9:4-Erfolg perfekt.

Käfertaler Frauen mit Pflichtsieg

Während die Neuhermsheimer weiter souverän an der Ligaspitze stehen, belegen die Wallstädter nun mit der Bilanz von 5:7 Zählern den sechsten Platz. Am Samstag, 17 Uhr, muss die DJK St. Pius beim TTC Reilingen antreten und hofft dort auf die nächsten Punkte im Aufstiegsrennen. Wallstadt spielt auswärts ebenfalls am Sonnabend um 19 Uhr beim SV Waldhilsbach.

Die Verbandsliga-Damen der DJK Käfertal/Waldhilsbach II haben beim Tabellenletzten Langensteinbach einen 8:4-Pflichtsieg gelandet. „Das waren zwei wichtige Punkte, um uns vom Tabellenende abzusetzen“, sagte Teamsprecherin Heike Czech. Die Mannheimerinnen festigten mit dem Sieg den viertletzten Platz, der zum Ligaverbleib reichen würde. Beste Spielerin war Kerstin Sommer, die sowohl das Doppel mit Melanie Pahl als auch alle ihre drei Einzel gewann. Die restlichen Punkte steuerten Sabine Lehr und Pahl mit jeweils einem Sieg bei, Czech gewann zwei Einzel. Am Samstag, 17 Uhr, spielen die Mannheimerinnen auswärts beim TTC Karlsruhe-Neureut.

Die Herren der DJK Käfertal waren in der Verbandsklasse spielfrei. Der Tabellenzweite trifft am Samstag, 18 Uhr, zu Hause auf die TTG Walldorf. Die Zweite Mannschaft der DJK, die ebenfalls in der Verbandsklasse spielt, empfängt am Sonntag, 13 Uhr, den BJC Buchen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.11.2019