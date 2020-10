DJK startet unerwartet erfolgreich

Mannheim.Die Tischtennis-Herren der DJK Käfertal/Vogelstang haben in ihrem ersten Saisonspiel einen Achtungserfolg feiert. Der Aufsteiger eröffnete seine Mission Ligaverbleib in der Verbandsliga mit einem 8:8 beim VfB Mosbach-Waldstadt. Nun ist für die DJK aber erst einmal wieder Pause. Der badische Verband hat nämlichen wegen der Corona-Entwicklung den Spielbetrieb bis zum 8. November ausgesetzt. Das gilt für alle Spielklasse im Verbandsgebiet. Das geplante Heimspiel der DJK gegen den TTV Heidelberg fällt somit aus. Der Trainingsbetrieb kann unter den bisherigen Hygienevorschriften aber fortgesetzt werden.

„Der Saisonstart geht in Ordnung“, sagte der DJK-Teamsprecher Robert Hackmann, der betonte: „Die Begegnung ist ein bisschen anders gelaufen, als wir es gedacht haben. Zum Schluss hatten wir ja sogar noch die Chance auf den Sieg. Aber letztlich können wir auch mit dem Unentschieden leben.“ Die Doppel Marc Adler/Dominik Schwarz und Michael Neves/Hackmann waren siegreich. Im vorderen Paarkreuz gingen Alexander Meschnik und Marc Adler dann aber leer aus. Zur Halbzeit führte Mosbach-Waldstadt mit 5:4. Doch die Mannheimer gingen mit 8:6 in Führung und hatten somit zweimal die Chance, die Partie für sich zu entscheiden. Im Schlussdoppel mussten sich aber das DJK-Duo Adler/Dominik Schwarz knapp in fünf Sätzen ihren Gegnern Milan Kacnik/Malus Diko geschlagen geben.

Das nächste Spiel sollen die Käfertaler am Samstag, 14. November, bei der TG Eggenstein absolvieren. Doch die Weiterführung der Runde ist ungewiss. „Andere Verbände haben die Saison bis zum Jahresende unterbrochen. Wir wissen derzeit nicht wirklich, wie es weitergeht“, sagte Robert Hackmann.

Verbandsklasse

Auch in der Verbandsklasse wurde am Wochenende noch gespielt. Die DJK St. Pius gewann beim SV Adelsheim mit 9:4 und ist nach vier Spieltagen ohne Punktverlust. Die Neuhermsheimer gehen somit als Tabellenzweiter in die Zwangspause.

Bezirksliga

In der Bezirksliga festigte die DJK Wallstadt mit einem 9:6 über den Ligadritten TTC Weinheim III den zweiten Tabellenrang. Es war der vierte Saisonsieg für die Mannheimer, die mit den drei Triumphen in den Eingangsdoppeln schnell die Weichen auf Sieg stellten.

