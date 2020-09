DJK wird zum Spätstarter

Mannheim.Am Wochenende beginnt in Baden die neue Tischtennis-Saison. Die Herren der DJK Käfertal/Vogelstang spielen in der neuen Runde in der Verbandsliga. Der Aufsteiger hat nur ein Ziel: Die Liga halten. Das Team steigt allerdings erst Mitte Oktober in den Spielbetrieb ein. „Dass wir mit der ersten Mannschaft so spät beginnen, ist Zufall. Das gibt der Spielplan eben so her“, berichtet Dominik Schwarz, der stellvertretende Abteilungsleiter der DJK Käfertal/Vogelstang. Er betont: „Die Entwicklung in der vergangenen Saison war natürlich super. Wir sind froh, dass das Zusammengehen der beiden Mannschaften so reibungslos verlief. Dass die Erste dann im März auf Platz eins der Verbandsklasse stand und die Zweite in der Verbandsklasse auf einem Nichtabstiegsrang lag, als die Saison abgebrochen wurde, ist natürlich sehr glücklich gewesen.“

Die DJK Käfertal/Vogelstang I bestreitet nun am Samstag, 17. Oktober, 18 Uhr, gegen die TTG Kleinsteinbach/Singen II ihr Auftaktspiel in der Verbandsliga. Am Kader hat sich nichts geändert. Filipe Oliveira Neves ist der Spitzenspieler der DJK und bildet mit Marc Adler das vordere Paarkreuz. In der Mitte sind Alexander Meschnik und Michael Neves gesetzt. Im hinteren Paar spielen die Routiniers Robert Hackmann und Dirk Recktenwald.

„Klassenverbleib als Ziel“

Die zweite Mannschaft der DJK Käfertal/Vogelstang startet bereits am Samstag in die neue Verbandsklassen-Saison mit einem Auswärtsspiel um 18 Uhr bei der TTG EK Oftersheim. Schwarz ist die Nummer eins der DJK. Paul Rebsam spielt auf der Position zwei. Die Mitte bilden Paul Ewen und Lars Hörner. Im hinteren Paarkreuz stehen Michael Gerlich und Markus Gottwald bereit. „Auch die zweite Mannschaft hat den Ligaverbleib als Ziel“, macht Schwarz klar. Die Damen der DJK Käfertal/Vogelstang peilen in der Verbandsliga eine Mittelfeldplatzierung an. Das Quartett Sabine Lehr, Kerstin Sommer, Melanie Pahl und Heike Czech trifft am Samstag, 18 Uhr, auswärts im ersten Saisonspiel auf Schefflenz-Seckach. Wie bei den Herren ist auch die zweite Vertretung der Damen in der Verbandsklasse aktiv. Das Team von Kapitänin Christine Rödler empfängt zum Auftakt am Samstag, 14 Uhr, zu Hause den TSV Amicitia Viernheim. „Wir haben ein Hygienekonzept entwickelt, an das wir uns strikt halten. Das heißt, es dürfen maximal 22 Zuschauer in die Halle rein. Am Sitzplatz kann man die Mundnasenmaske dann abnehmen“, sagt Schwarz.

Die Herren der DJK St. Pius peilen in der Verbandsklasse eine ordentliche Saison an. Die Neuhermsheimer steigen am 26. September ein. Neu ist Spitzenspieler Sebastian Tiemann, der mit Aaron Heinz das vordere Paar bildet. Das Aufgebot komplettieren Marcus Wigand, David Elvers, Moritz Müller und Florian Gauer. In der Herren-Bezirksliga will unterdessen der SKV Sandhofen eine gute Runde spielen. Das Team spielt am Samstag um 17 Uhr bei der TSG Eintracht Plankstadt. Den Startschuss für die neue Saison gibt übrigens am Freitag, 20 Uhr, die DJK Wallstadt in der Bezirksliga mit dem Heimspiel gegen Ketsch II. bol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020