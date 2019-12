DJK/Fortuna hält sich schadlos

Mannheim.Im Nachholspiel der Fußball-Kreisklasse A I zwischen dem 1. FC Turanspor Mannheim und der DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen sind die Gäste beim 3:1 (1:0) ihrer Favoritenrolle gerecht gewonnen. Von Beginn bestimmten sie die Partie und gingen in der zweiten Minute durch Lucas Bauer folgerichtig mit 1:0 in Führung. Bruno Guimaraes hatte per Lupfer aus 25 Metern das 0:2 auf dem Fuß, der Ball ging aber knapp am Tor vorbei.

Kurz nach der Pause glich Turanspor durch Mert Karakaya zum 1:1 aus (48.). Wenige Minuten später setzte sich Jan Wittemann über rechts durch und traf zum 2:1 für Edingen-Neckarhausen. Der eingewechselte Antonio Ragusa erhöhte danach auf 3:1. Ragusa, Serkan Cukurova und Enis Ekimci hatten noch gute Chancen, um das Ergebnis in die Höhe zu schrauben, sie scheiterten aber am FC-Torhüter. wy

