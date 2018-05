DLV nominiert Amrhein für die EM

Anzeige

Berlin.Der Regensburger Philipp Pflieger führt das deutsche Marathon-Team bei der Heim-EM vom 7. bis 12. August in Berlin an. Insgesamt starten am Schlusstag der EM auf den Straßen der Hauptstadt fünf Frauen und sechs Männer. Neben Pflieger hat auch der Wattenscheider Hendrik Pfeiffer die EM-Einzelnorm (2:14:00 Stunden) erfüllt. Zudem wurde ein DLV-Männerquartett nominiert, das im Europacup zusammen mit Pflieger und Pfeiffer in einer Teamwertung startet.

Bei den Frauen hatte sich Katharina Heinig (Frankfurt) als deutsche Meisterin von 2017 für die EM in 2:29:29 Stunden qualifiziert. Die Regensburgerin Anja Scherl absolvierte den Osaka-Marathon in exakt der gleichen Zeit. Die Norm (2:32:00) unterboten beide deutlich. Für den Europacup wurden zusätzlich drei Marathonläuferinnen nominiert – darunter Fabienne Amrhein von der MTG Mannheim. red