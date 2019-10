DM-Teilnehmer werden gesucht

Mannheim.Im Jugendhockey werden an diesem Wochenende die DM-Zwischenrundenturniere gespielt. Die jeweiligen Sieger qualifizieren für die DM-Endrunde in einer Woche. Die weibliche B-Jugend des Mannheimer HC richtet dabei eines der Turniere am Neckarplatt aus.

Im Zwischenrundenhalbfinale trifft der MHC am Samstag (11 Uhr) auf Uhlenhorst Mülheim und will den Einzug ins Finale am Sonntag (13 Uhr) schaffen. Die A-Mädchen des MHC in München, die A-Knaben des MHC in Düsseldorf, die Männliche A-Jugend des MHC in Mülheim, sowie die B-Junioren des MHC in Hamburg und des TSV Mannheim Hockey in Düsseldorf sowie die A-Juniorinnen des Feudenheimer HC in Düsseldorf, kämpfen ebenfalls um DM-Endrundentickets. and

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.10.2019