DM-Teilnehmerfeld steht fest

MANNHEIM.Zwei Startplätze waren noch offen, doch nun ist das Teilnehmerfeld für die deutschen Faustball-Meisterschaften komplett: Als letzte Teams qualifizierten sich Titelverteidiger VfK Berlin und der TV Brettorf (Kreis Oldenburg) für das Turnier am 16. und 17. März in der Mannheimer GBG Halle. Zuvor hatten bereits der Ahlhorner SV, der TSV Pfungstadt, der TV Vaihingen und Ausrichter TV Käfertal ihre DM-Tickets gelöst. In der Vorrunde trifft Käfertal auf Pfungstadt und Brettorf. Die Mannheimer hoffen auf einen erneuten Finaleinzug.

„Ich finde es überraschend, dass Brettorf mit so einer jungen und unerfahrenen Truppe die Qualifikation geschafft hat“, betont Käfertals Spieler Marcel Moritz. Bis zuletzt hatte es im Norden einen packenden Vierkampf um die DM-Teilnahme gegeben. „Schade, dass es der VfL Kellinghusen nicht geschafft hat. Die haben eine riesige Fangemeinschaft, die wahrscheinlich auch mit nach Mannheim gereist wäre“, so Moritz. Im vergangenen Jahr waren gut 2500 Fans zu den Titelkämpfen in die GBG Halle gepilgert. mwh

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.02.2019