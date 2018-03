Dojcak bleibt SGH treu

Anzeige

Heddesheim.Weiter Werbung in eigener Sache wollen die Handballerinnen der SG Heddesheim betreiben. Bis auf Platz vier haben sie sich vorgearbeitet, was Trainer Branko Dojcak als großen Erfolg „angesichts des doch sehr kleinen Kaders“ ansieht. Am Sonntag muss die SGH nun zum Badenliga-Spitzenreiter SG Nußloch, Dojcak würde nur zu gern das Resultat des Hinspiels wiederholen: Da knöpften die Heddesheimerinnen dem Favoriten beim 24:24 einen Punkt ab. „Das wird aber enorm schwer. Nußloch ist eine starke Mannschaft“, hat der Trainer großen Respekt. „Sie haben eine breit besetzte Bank, sind jung, gehen hohes Tempo“, zählt er auf.

Damit die SGH auch über die Saison hinaus sich in der vorderen Hälfte der Badenliga etablieren kann, laufen inzwischen die Gespräche hinter den Kulissen auf Hochtouren. Dojcak hat für die kommende Runde seine Zusage gegeben, wird die erfolgreiche Arbeit in Heddesheim fortführen. „Jetzt gilt es, noch ein paar Spielerinnen dazuzubekommen“, betont der Trainer. „Mit drei talentierten Spielerinnen sind wir in sehr guten Gesprächen, haben aber noch keine Zusage. Wenn das klappen würde, wäre das richtig gut. Das wären richtige Verstärkungen, mit denen wir unsere Mannschaft auch weiter verjüngen könnten“, hofft Dojcak, dass zeitnah Vollzug gemeldet werden kann.

Verfolgerduell für HG Saase

Boden gutmachen will die HG Saase mit einem Heimsieg heute (18 Uhr) im Verfolgerduell gegen Wiesloch. Derzeit rangieren die Bergsträßerinnen auf Platz fünf, haben aber nur einen Zähler Rückstand auf den Dritten Oftersheim/Schwetzingen. Und auch die vier Punkte auf Wiesloch scheinen im letzten Rundendrittel noch wettzumachen.